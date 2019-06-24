Александр Новак: "России важно сохранить и преумножить имеющийся потенциал нефтегазовой отрасли"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак выступил на церемонии открытия 6-го Форума будущих лидеров Мирового Нефтяного Совета в Горном Университете.

Форум будущих лидеров завоевал авторитет одного из ключевых мероприятий в нефтегазовой отрасли, отметил Александр Новак. Он выразил уверенность, что форум имеет все шансы стать одним из самых масштабных молодежных мероприятий в практике Мирового нефтяного совета: в деловой программе форума в этом году принимает участие около 1300 делегатов из 62 стран мира.

«Очевидно, что именно сегодня, когда мировая экономика входит в стадию экономической трансформации, важно обеспечить максимальное вовлечение молодых специалистов в мировую энергоповестку. Такие площадки, как Форум, помогают достичь этой цели, снизить неопределенность на рынке», - сказал глава Минэнерго России.

Говоря о текущих тенденциях на мировых рынках энергоресурсов, Министр отметил, что конкуренция между странами только нарастает.

«Мы также наблюдаем применение неэкономических методов борьбы за потребителей. В то же время технологическая революция усиливает роль инновационных процессов, каждый доллар снижения себестоимости имеет значение», - добавил он.

При этом спрос на энергоресурсы в мире будет продолжать расти, в следующие 15 лет он увеличится еще на 25-30%, считает Александр Новак. К 2035 году углеводороды будут продолжать составлять основу мирового энергобаланса, отметил он.

«Но пик потребления нефти рано или поздно будет пройден, хотя мы считаем, что это вопрос долгосрочного характера. В среднесрочной перспективе рост спроса будет обеспечен за счет нефтехимии и транспортного сектора», - сказал Министр.

России, в свою очередь, важно сохранить и преумножить имеющийся потенциал нефтегазовой отрасли, продолжил он. При этом значительные перспективы есть не только у нефтяной, но и у газовой отрасли.

«Доля газа в мировом энергобалансе будет расти за счет его экологичности как топлива. Отдельно подчёркиваю, что наша страна уже сегодня имеет один из самых экологичных энергобалансов. Мы являемся сторонниками стремления энергетики к низкоуглеводному будущему посредством снижения выбросов», - пояснил он.

По мнению Министр, существенное влияние оказывают и новые технологии – накопители энергии, распределенная генерация, водородные технологии, цифровизация. В будущем их роль будет только усиливаться, выразил уверенность он.

Влияние этих вызовов означает, что сегодня как никогда важна международная кооперация, она является необходимым условием развития отрасли, почеркнул Александр Новак. На нефтяном рынке она выражается, к примеру, в его стабилизации за счет соглашения ОПЕК+, добавил он.