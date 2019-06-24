Анонс выпуска журнала "Вести в электроэнергетике" №3(101) за май-июнь 2019 года

Третий номер журнала «Вести в электроэнергетике» открывается интервью директора Центра мониторинга и контроля за ценообразованием (АНО) Алексея Малозёмова о совершенствовании тарифного регулирования, который считает, что при правильном регулировании ценообразования конечные тарифы на электроэнергию могут быть снижены на треть.

В рубрике «События» публикуются два материала, первый – Всероссийское совещание руководителей энергетических компаний, ЖКХ, профильных министерств и ведомств, надзорных органов, представителей федеральной и региональной власти, посвящённое подведению итогов отопительного сезона 2018/19 г.; второе – репортаж об Отчётной конференции по итогам 47-й Международной Сессии СИГРЭ.

Продолжает тему Отчётной конференции рубрика «Сотрудничество», в которой помещено интервью исполнительного вице-президента STRI, директора Китайского национального центра по надзору и испытаниям качества трансформаторов Сунь Яньхуна. На полях 47-й Сессии СИГРЭ в Париже в 2018 году было подписано Стратегическое соглашение между STRI и Научно-техническим центром ФСК ЕЭС.

Рубрика «ФАС России»рассказываето том, какую работу проводит Антимонопольное ведомство в отношении ряда мер по развитию российского рынка угля.

О работе электросетевого комплекса рассказывается в рубрике «Сетевой вектор». Здесь публикуется интервью начальника Департамента инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» Игоря Архипова, который рассказывает о том, что цифровая подстанция должна быть надёжной, понятной, экономичной и удобной в эксплуатации, а для этого технические решения для ЦПС должны быть типовыми.

Второй материал этой рубрики – статья «Цифровой контролёр» ПАО «МОЭСК» как элемент цифровой трансформации электросетевого комплекса столичного региона».

В рубрике «Электромаш» представлено интервью директора Ленинградского электромашиностроительного завода (ЛЭЗ), флагмана отрасли по производству крупных электрических машин, Максима Кожина, о сегодняшнем дне ЛЭЗ и перспективах расширения номенклатуры продукции предприятия.

В постоянной рублике журнала «В НТС ЕЭС» публикуются материалы двух заседаний НТК «НТС ЕЭС» и Научного совета РАН на темы: «Проектная документация по Верхнебалкарской МГЭС» и «Рассмотрение обоснования инвестиций и заключения технологического и ценового аудитов по проектам строительства Хабаровской ТЭЦ-4, Артёмовской ТЭЦ-2 и Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь)».

Завершает номер рубрика «Международный опыт», в которой публикуется анализ опыта применения за рубежом электрохимических накопителей, прежде всего литий-ионных батарей, проведённый Ассоциацией «НП Совет рынка». Отмечено, что за последние пять лет накопители стали эффективнее, манёвреннее, безопаснее, дешевле, перспективы их применения и объёмы размещения в энергосистеме трудно переоценить. Спрос на них растёт и со стороны активных бытовых потребителей, и со стороны крупных энергокомпаний.

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