Международный коллоквиум CIGRE SC D2 успешно состоялся в Хельсинки

Представители международного SC D2 совместно с руководителями и секретарями рабочих групп Представители международного SC D2 совместно с руководителями и секретарями рабочих групп Представители международного SC D2 совместно с руководителями и секретарями рабочих групп Представители международного SC D2 совместно с руководителями и секретарями рабочих групп

C 11 по 14 июня 2019 года в Хельсинки прошел Международный коллоквиум Исследовательского комитета (SC) D2 по направлению «Информационные системы и телекоммуникации». Международный коллоквиум SC D2 совместно с технической выставкой собрал на одной площадке более 150 ключевых экспертов из сферы информационных систем и телекоммуникаций для электроэнергетики из 30 стран мира: бизнес-лидеров, системных операторов, производителей оборудования, специалистов научно-технических и проектных организаций.

10 июня состоялись встречи рабочих и совместных рабочих групп SC D2, в том числе и заседание совместной рабочей группы D2/C6.47 «Перспективные системы управления энергоресурсами на стороне потребителей» под руководством регулярного члена SC D2 от РФ, технического директора по электроэнергетике АО «РТСофт» Алексея Анатольевича Неберы, а также заседания специальных консультативных групп в закрытом формате.

11 июня прошло регулярное ежегодное заседание SC D2, в повестку которого были включены такие вопросы, как обсуждение стратегии развития Исследовательского комитета D2 в свете обновления стратегического плана 2018–2028, оглашены результаты по опубликованным техническим брошюрам, вебинарам и обучающим семинарам. Руководители и секретари рабочих и совместных рабочих групп представили отчеты о проделанной за год работе. Бурный отклик и живое обсуждение вызвали вопросы по запуску новых рабочих групп. В формате общей презентации были представлены годовые отчеты регулярных и наблюдательных членов SC D2 с акцентом на тенденции развития информационных систем и телекоммуникаций в мире, а также обзор ключевых мероприятий национальных ИК D2. В ходе заседания обсуждалась и подготовка к следующим событиям SC D2 – участию в Международном симпозиуме CIGRE в Чэнду (20–25 сентября 2019 г.) и в 48-й Сессии CIGRE в Париже (24–28 августа 2020 г.).

12 июня состоялась церемония открытия коллоквиума. Участников мероприятия приветствовала председатель Международного SC D2 CIGRE, руководитель Национального ИК D2 РНК СИГРЭ, генеральный директор АО «РТСофт» Ольга Викторовна Синенко и председатель Национального комитета Финляндии Лииза Харла (Liisa Haarla). В приветственной речи Ольга Викторовна поблагодарила организаторов за теплый прием и подчеркнула важность обмена информацией в отрасли, способствовать которому призваны международные мероприятия, и в частности коллоквиумы, пожелала участникам плодотворной работы, а также анонсировала рабочую программу двух дней коллоквиума. По завершении церемонии открытия стартовала основная часть программы, включающая в себя выступления докладчиков.

В общей сложности на коллоквиуме были заслушаны 40 докладов по трем приоритетным темам (ПТ):

ПТ1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), поддерживающие переход энергетики к новой модели:

большие данные (Big data), аналитика данных с использованием искусственного интеллекта для обеспечения безопасной работы энергосистем;

облачные вычисления;

машинное обучение.

ПТ2. Кибербезопасность:

управление угрозами на электроэнергетических предприятиях;

инструменты оценки безопасности;

обеспечение кибербезопасности при работе энергосистемы;

управление учетными данными с помощью технологий blockchain на энергопредприятиях;

большие данные (Big data), используемые для обнаружения кибераномалий в информационных и операционных технологиях (IT/OT) на энергопредприятиях.

ПТ3. Инструменты IoT для энергосистем:

5G для сетей инженерно-технической инфраструктуры;

инструменты IoT для энергосистем;

проблемы кибербезопасности в IoT.

Специальными репортерами сессий стали: Марсело Коста Де Араухо (Marcelo Costa De Araujo) из Бразилии – по ПТ1, Джованна Дондоссола (Giovanna Dondossola) из Италии – по ПТ2 и Сампсаматти Таннер (Sampsamatti Tanner) из Финляндии – по ПТ3.

Российские специалисты представили три доклада:

Активное управление потоком мощностей с помощью технологий машинного обучения. Авторы: Е. Циденов, А. Прохоров, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, П. Хаустов, компания Rubius. Авторы были награждены дипломом за лучший студенческий доклад в рамках основной сессии.

Вопросы разработки систем оценки технического состояния высоковольтного оборудования на основе технологий машинного обучения. Авторы: А. И. Хальясмаа, С. А. Ерошенко, ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина».

Технология blockchain как решение по кибербезопасности для управления РЗА. Авторы: О. А. Федоров, П. В. Литвинов, А. А. Небера, С. А. Нестеров, ГК «РТСофт».

В программе молодежной секции российский доклад «Оценка многомодельной системы отслеживания для обнаружения кибератак» И. Лукичевой (Сколковский институт науки и технологий) и А. Куликова (Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева) занял первое место.

Параллельно с программой коллоквиума были проведены обучающие семинары:

Расширенные возможности управления данными и аналитики для улучшения работ по ситуационной осведомленности об операциях энергопредприятий. Модератор: Альберто Дель Россо (Alberto Del Rosso) из США.

Проектирование, развертывание и техническое обслуживание оптических кабелей воздушных линий ВН. Модератор: Саша Квик Аллан (Sacha Kwik Allan) из Испании.

Управление кибербезопасностью как ключевой компонент живучести энергопредприятия. Модератор: Джованна Дондоссола (Giovanna Dondossola) из Италии.

Коллоквиум завершился техническими визитами в Демонстрационный центр 5G компании Nokia, Центр управления вещанием сетевой компании связи Digita и Дата-центр телекоммуникационной компании Telia.

Международный коллоквиум SC D2, успешно состоявшийся в Хельсинки, стал уникальным форумом для обмена информацией и опытом между энергокомпаниями, а его участники получили возможность ознакомиться с результатами внедрений конкретных практических разработок в сфере информационных систем и телекоммуникаций, а также обсудить будущие векторы развития отрасли с ведущими специалистами.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте НИК D2 РНК СИГРЭ: http://d2_rus.cigre.ru/