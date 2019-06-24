Минэнерго России продолжает мониторинг качества нефти в порту Усть-Луга

В целях информирования участников рынка о качестве нефти в порту Усть-Луга Минэнерго России сообщает, что, по информации ПАО «Транснефть», по состоянию на 00:00 24.06.2019 года содержание хлорорганических соединений в нефти, отгружаемой в порту Усть-Луга, составляет 3,6 ppm*.Резервуарный парк порта Усть-Луга на данный момент не содержит некондиционной нефти.

Ожидаемое качество нефти в порту Усть Луга по данному показателю в период 24.06.2019 – 02.07.2019 года будет находиться в диапазоне 3,7-4,3 ppm. Минэнерго России продолжит мониторинг качества нефти в порту Усть-Луга с еженедельным информированием на официальном сайте.

Примечание: * - ppm (parts per million) – частей на миллион (т.е 1% = 10 000 ppm). Показатель отражает массовую долю органических хлоридов во фракции нефти, выкипающей до температуры 204 °С.

Справочно: В соответствии с ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия» массовая доля органических хлоридов во фракции нефти, выкипающей до температуры 204 °С, должна быть не более 10 ppm.