Состоялась встреча Александра Новака с Министром энергетики Республики Азербайджан Парвизом Oгтау Шахбазовым

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в рамках 6-го Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета встретился с Министром энергетики Республики Азербайджан Парвизом Oгтау Шахбазовым.

Главы энергетических ведомств России и Азербайджана обсудили текущее и возможные направления взаимодействия в отраслях энергетики.

Александр Новак особо отметил, что сотрудничество России и Азербайджана насчитывает долгие годы и основано на принципе добрососедства и стратегического партнерства.

«В области энергетики Россия и Азербайджан ведут конструктивный диалог, опираясь на огромный совместный многолетний опыт и нашу общую историю», - подчеркнул Александр Новак.

В энергетической сфере Россия и Азербайджан активно сотрудничают и в многостороннем формате: в рамках Электроэнергетического Совета СНГ и в формате ОПЕК+.

Параллельно продолжается двустороннее сотрудничество по транспортировке нефти и реализации российских продуктов нефтепереработки в Республике, в этом направлении в Азербайджане активно работают компании «Роснефть» и «Лукойл», последняя из которых также ведет добычу и поставки газа с проекта «Шах-Дениз», отметил глава Минэнерго России.