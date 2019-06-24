Тепловую генерацию в Сенегале планируется перевести на газ к 2022 г.

Министерство нефти и энергетики Сенегала намерено к 2022 г. перевести все тепловые электростанции, эксплуатируемые национальной энергетической компанией Senelec, на газ. Перевод на использование природного газа в качестве топлива позволит сократить топливные расходы и снизить цену на электроэнергию для конечных потребителей. Это также позволит сделать состав генерации страны более экологически чистым, использующим в качестве топлива природный газ, гидроресурсы, ветер, биомассу и солнечную энергию.

В настоящее время мощность тепловой энергии Сенегала составляет около 1 050 МВт, из которых 945 МВт приходится на генерацию, использующую в качестве топлива нефтепродукты, 77 МВт – газ и 25 МВт – биомассу.

Недавно в стране были открыты большие запасы природного газа на месторождениях Greater Tortue и Ahmeyim, расположенных на морской границе между Сенегалом и Мавританией. Эти месторождения, по экспертным оценкам, содержат около 425 млрд м3 газа, и их ресурсы будут поровну распределены между двумя странами. Добыча газа должна начаться в 2022 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata