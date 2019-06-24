В России стали делать миллионы км оптоволокна. Но российский рынок захвачен Китаем и США

Мордовский завод «Оптиковолоконные системы», единственный в России производитель оптического волокна, довел свою мощность до 4 млн км в год. Однако продвигать продукцию заводу мешает демпинг со стороны китайских конкурентов, в связи с чем предприятие будет настаивать на введении обязательной сертификации в соответствующей сфере.

В России выпущено 4 млн км собственного оптического волокна

Завод «Оптиковолоконные системы», расположенный в городе Саранск (столица республике Мордовия), объявил о завершении модернизации производства. С момента основания завод выпустил 4 млн км оптических волокон.

Завод «Оптиковолоконные системы» был запущен в сентябре 2015 г., став первым и единственным в России производителем оптического волокна. В 2017 г. был начат процесс модернизации производства, в который было вложено 960 млн руб. В том числе льготный заем на 500 млн руб. предприятию предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

С помощью процесса модернизации завод обновил индукционные печи для вытяжки оптического волокна, запустил дополнительную линию вытяжки, а также создал участок покраски оптоволокна и опытный участок изготовления преформ для производства волокна.

Что даст предприятию модернизация

Завод последовательно сокращал сроки выпуска продукции. Первый миллион километров оптических волокн предприятие выпустило за полтора года. Второй миллион – за один год. На выпуск третьего миллиона потребовалось шесть месяцев. Теперь, по окончании модернизации, предприятие будет выпускать 4 млн км оптических волокон в год.

Предприятие работает на оборудовании британской Nextrom. Поставщиком преформ (сырья для оптического волокна) выступает японская Sumitomo.

Акционерами завода являются подконтрольное государству АО РОСНАНО и Газпромбанк, каждому из которых принадлежит по 48% акций. Еще 4% акций предприятия находятся у властей республики Мордовия.

Объем российско-белорусского рынка оптических волокон

Потребителями оптических волокон являются заводы по выпуску волоконно-оптических кабелей (ВОЛС). Они поставляют продукцию конечным потребителям – операторам связи и иным лицам, нуждающимся в кабелях связи.

Емкость рынка России и Белоруссии составляет 9 млн км оптических волокон в год. Таким образом, после модернизации завод «Оптические системы» закроет половину потребностей рынка. При этом у российского рынка есть большой потенциал развития. По данным агентства CRU, Россия отстает от США в 4-5 раз по количеству оптического волокна на душу населения

Российский производитель работает на зарубежный рынок

Правда, как признает руководство «Оптиковолоконных систем», открыв завод, они обнаружили, что отечественный потребитель в его продукции не нуждается. Первые два года предприятие работала практически только на экспорт. Завод активно продает продукцию в Белоруссию, Узбекистан и страны Евросоюза. Сейчас доля отечественных заказчиков достигла 25%.

Американская хитрость

В России «Оптиковолоконным системам» приходится испытывать жесткую конкуренцию со стороны иностранных производителей. Первое время за рубежом российский завод продавал продукцию по общемировым ценам - $10 за 1 км волокна.

Однако мировой лидер в производстве оптического волокна американская Corning стала продавать продукцию в России по цене $7-$7,5 за 1 км. Кроме того, после запуска производства в России Corning обязала своих клиентов из числа российских производителей ВОЛС заключить долгосрочные контракты.

В связи с этим «Оптиковолоконные системы» обратились с жалобой в ФАС и с запросом в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой о проведении антидемпингового расследования. В 2018 г. Правительство ввело повышенные пошлины по продукцию американских поставщиков оптических волокон – 30% (для остальных производителей размер пошлины составляет 3%). Но Corning в ответ стал импортировать свою продукцию в Россию через Индию.

Китайский демпинг

Завод также конкурирует с китайскими производителями. Продукция «Оптиковолоконных систем» стоит сейчас в России примерно $7-$8 за км, а продукция китайских производителей - $4,5-$6 за км.

От российского производителя, как от новичка на рынке, заказчики требуют проведения различных процедур подтверждения соответствия продукции. При этом предприятие получило, например, подтверждение соответствия от «Ростелекома», но другие заказчики все равно не доверяют отечественному производителю и требуют дополнительных тестов.

В отношении китайских поставщиков таких требований нет. В то же время у проформ Sumitomo, которые используют «Оптические системы», процент качества составляет 90-95%. У китайских же производителей процент брака доходит до 30%.

Предложение об обязательной сертификации волоконно-оптической продукции

В связи с этим «Оптические системы» обратились в Минкомсвязи, Россвязь и Минпромторг с просьбой ввести обязательную сертификацию волоконно-оптической продукции, рассказал гендиректор предприятия Андрей Николаев.

Еще одной проблемой для предприятия является невозможность пользоваться льготами для отечественных производителей, сетует Андрей Николаев. Заказчики из числа госструктур и подконтрольных государству компаний в ходе тендерных процедур должны применять 15% дисконт к продукции российских производителей. Но госзаказчики покупают не оптическое волокно, а волоконно-оптические кабели, в связи с чем «Оптические системы» не подпадают под эту льготу.

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