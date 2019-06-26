Андрей Муров в День компании вручил награды сотрудникам

25 июня 2019 года в центральном офисе и во всех филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) – МЭС прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 17-летию со дня создания компании. В Москве Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров вручил награды за вклад в развитие магистрального электросетевого комплекса сотрудникам исполнительного аппарата.

Всего в этот день наградами было отмечено 324 человека по всей стране. Звание лучших филиалов присвоено коллективам МЭС Сибири и Красноярского предприятия МЭС. Также 13 сотрудникам были вручены награды Минэнерго России и ПАО «Россети».

Во вступительном слове А. Муров подчеркнул, что за свою историю компания добилась более чем двукратного увеличения надежности, реализовала сотни проектов строительства и модернизации объектов магистральной сетевой инфраструктуры, создающих условия для дальнейшего социально-экономического развития России. Только за 2018 год в состав основных средств было введено более 5,6 тыс. МВА новой трансформаторной мощности и почти 2 тыс. км ЛЭП.

А. Муров отдельно отметил результаты, достигнутые в сфере внедрения инновационных технологий. В 2018 году введена в работу подстанция 500 кВ «Тобол» – первый в России энергообъект сверхвысокого класса напряжения с реализованным комплексом цифровых решений. На телеуправление к настоящему времени переведено более 20 подстанций Единой национальной электрической сети. Продолжается развитие цифровых систем связи, активное внедрение в сфере инжиниринга сервиса цифрового проектирования.