Четвертая промышленная революция для ТЭК. Ее перспективы и реальные угрозы представили на РМЭФ

Участники конференции «Энергетика 4.0: инновации в энергетике и ТЭК в условиях Четвертой промышленной революции» буквально по кусочкам разобрали происходящее в современном мире явление. В рамках международной дискуссии шла речь не просто о современных тенденциях ТЭК, новом понимании энергетики, а прикладных вещах и конкретных современных решениях, которые не массово, но уже применяются в России.

Организатор международной конференции в рамках РМЭФ – Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация». Модератором дискуссии выступил руководитель организации Михаил Смирнов, он же представил первый доклад «Энергетика 4.0». Спикер в своем выступлении объединил все современные решения, применяемые сегодня в ТЭК, а также указал на «больные» места.

«Россия за последнее десятилетие добывала примерно 500 млн тонн нефти ежегодно. Половина этого объема шла на внутреннее потребление, половина – на экспорт. Если бы экономика России по энергоэффективности равнялась бы экономике Евросоюза хотя бы десятилетней давности, мы бы только в ЖКХ сберегали до 150 млн тонн условного топлива и еще примерно 100 млн тонн в других секторах. Таким образом потенциальные потери России равны отечественным поставкам углеводородов за рубеж. Но при этом нам не надо было бы нести огромные затраты на добычу и транспортировку топлива, мы бы не нуждались в таком количестве добывающего оборудования, к тому же не наносили бы ущерб экологии. Такой могла бы быть ситуация, в реальности же она прямо противоположная», - считает Смирнов.

Сегодня в России требуется создание единого фронта для повышения энергоэффективности экономики, считает Михаил Смирнов. Иначе наше отставание будет только прогрессировать. Кроме того, спикер рассказ о дорожной карте «Энергетика 4.0». Это программный документ, над которым энергоинноваторы наряду с мировыми экспертами исследуют современные тенденции и проблемы отрасли. Итогом станет – единый документ, который соберет перспективные технологии в ТЭК.

Григорий Гузев, Генеральный директор Solar Turbines CIS рассказал о решениях в области энергетики.

«Если говорить о текущей ситуации, то управление энергопотреблением становится серьезным вызовом. Сложностей многог – турбулентность цен на электроэнергию, растущая сложность рынка электроэнергии, меняющиеся нормативные требования, переход к альтернативным, возобновляемым источникам энергии, ужесточение экологических требований/обязательства по выбросам СО2 и другие. Главное, правильно наладить процесс. Решения за цифровыми технологиями – удаленный мониторинг, самообучающееся оборудование», - отметил Григорий Гузев.

Константин Нахимовский, HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,Ltd , рассказал о четвертой промышленной революции для ТЭК и значимости больших данных и интернета вещей. Если сказать коротко, ха всем этим настоящее и будущее.

В дискуссии поучаствовал Ренат Валиуллин, Постоянный представитель Республики Татарстан в г. Санкт-Петербурге; Олег Иванько, генеральный директор, ООО «БЛИК+».

Владимир Лелин, Заместитель Генерального Директора ООО «Ракурс-инжиниринг» представил доклад «В облака и обратно. Прагматический подход к цифровым технологиям», Максим Липатов, технический директор АО «РОТЭК», рассказал о системе «ПРАНА». Алексей Никишов, заместитель генерального директора АО «МегаМейд» по проектно-изыскательским работа познакомил участников конференции с темой «Применение информационного моделирования для модернизации объектов энергетики».

Евгений Лысаков, директор по продажам и аренде силовых установок ООО «Восточная Техника», представил проблемы энергоснабжения удаленных территорий. Спикер рассказал о подходе малого и среднего бизнеса в этом вопросе.

Михаил Шапиро, генеральный директор, ООО «Данфосс», обозначил резервы энергоэффективности в теплоснабжении и их инвестиционную привлекательность. Причем, спикер представил конкретные предложения и их преимущества для всех сторон этого процесса.

Для источников теплоснабжения основной потенциал: оптимизация источников, вывод из строя неэффективных. Распределенная сеть получает сокращение обслуживающего персонала, снижение потерь, перенос обслуживания на УК. Абоненты - снижение потребления на 20-35% при заданном потребителем уровне комфорта, рациональное поведение.

Также на конференции с докладами выступили Тимур Валеев, ведущий специалист по продажам, «Цеппелин ПС Рус». Он представил конкретное технологическое решение своей компании, которое заключается в производстве энергии из мусора.

Напомним, в этом году Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» вошла в число информационных партнеров Российского международного энергетического форума. Ассоциация проводит тематическую конференцию, а также выступает соорганизатором круглого стола «Энергомашиностроение: текущее состояние, потенциал и конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках» (секция «Технологическое развитие энергетики, цифровые технологии»).