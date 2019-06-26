Что изменит цифровизация в энергетической отрасли?

25 июня в «Экспофоруме» в рамках конгрессной программы Российского международного энергетического форума прошло пленарной заседание «Энергетика и цифровые технологии: приоритеты регуляторной политики, источники и объекты инвестиций».

В начале заседания модератор Юрий Станкевич, заместитель председателя Комитета по энергетической политике и энергоэффективности Российского союза промышленников и предпринимателей, предложил всем спикером коротко охарактеризовать те изменения, что произошли в энергетической отрасли за последние годы.

Так по мнению, Александры Паниной, председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии», изменения произошли глобальные: «Многое из того, о чем мы лет 10-15 не могли подумать – произошло. Но главное, энергетика меняется эволюционно, а не революционно. Ко всем изменениям мы подходим постепенно». «За 20 лет произошло многое. Можно завидовать самому себе, что мы являемся участниками этого процесса», – согласился Павел Шацкий, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг». Впрочем, не все изменения к лучшему. Так по словам Тагира Нигматулина, президента АО «РЭП Холдинг», за последние годы энергетика потеряла отечественное оборудование: «Сейчас доля своего оборудования упала до 30-35%. Сейчас действует программа импортозамещения, и мы ожидаем изменения в сложившейся ситуации. Деньги должны оставаться в стране», – уверенНигматулин.

К большему динамизму призвал первый заместитель председателя Комитета по энергетике Госдумы РФ Сергей Есяков. «Сейчас находится в статичном положении нельзя. Ситуация в мировой энергетике такова, что для того, чтобы оставаться на месте надо двигаться. А для того чтобы идти впереди – бежать», – заявил Есяков.

По мнению Елены Медведевой, заместителя директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации сейчас основная проблема в отрасли – это износ существующих мощностей. В период реформирования РАО был сделан уклон на развитие экономических взаимоотношений внутри отрасли, а технологии оставили на откуп самих субъектов и тех поставщиков, которые были иностранными. Сейчас ситуация должна меняться в том, числе и за счет цифровизации энергетики. «За счет этого становится возможным создание производственных кластеров, которые будут формироваться на базе цифровых платформ под наиболее оптимальное решение для всех участников процесса. Это обеспечивается внедрением технологий в цепочку создания добавленной стоимости. В этом случае, ключевой технологией является технология «цифровой двойник», – объяснила Медведева. По словам спикера, технология работает следующим образом: создается виртуальная копия того или иного фактического изделия, в которую фиксируются все данные материала и особенности конструкции. За счет технологии становится возможным сосредоточить основную долю изменений и затрат на стадии проектирования. Это позволяет сократить издержки, а также создавать высокотехнологичные изделия нового поколения в кратчайшие сроки. «Производственные площадки должны быть готовы быстро и легко адаптироваться под любые заказы, а также реализовывать оборудование к операциям с энергокомпаниями. Это становится возможным при использовании комбинации технологий. В дальнейшем планируется, что энергокомпании на определенном этапе жизненного цикла изделий, будут участвовать в виртуальной фабрике, то есть технологические цепочки будут формироваться под запросы», – подчеркнула Елена Медведева.

Павел Шацкий, первый заместитель генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг», отметил, что с 2015 многое изменилось. «Тогда, в разгар кризиса ждать чего-то от отрасли не стоило. И многое из того, что сейчас уже реализуется в тот момент было далекими планами. Сейчас мы видим завершение программы договоров на поставку мощностей (ДПМ) – она завершилась в текущем году. Сейчас мы видим, как стартует ДПМ-2 – программа модернизации с инвестициями в 1,5 триллиона рублей», – рассказал Шацкий.

«Каждому десятилетию нужен свой лозунг», – считает Тагир Нигматулин, президент АО «РЭП Холдинг». «В пятидесятые была кибернетика, в 80-е – станки ЧПУ, роботехника. Сейчас цифровизация – мы собираем большое количество данных, которые можем обрабатывать и получать решения. Но решения нужно не только получать, но и применять. Мы – огромная страна, и мы не можем создавать большое количество норм и правил. Надо вводить единые требования от заказчиков, что позволит сэкономить производителям оборудования. Нет норм и правил проектирования. Нет стандартов. Я должен подстраиваться под каждого заказчика, а это большие трудозатраты, что сказывается на себестоимости продукции. Нужна чёткая и понятная техническая политика, единые требования, единые договора. Их должно генерировать министерство», – полагает спикер.

Кроме этого, общемировая проблема – это потеря производственников. «Основная сложность производства нет рабочих, нет инженеров. Приходится роботизировать. А это удорожает производство. Производство и наука остались только в Китае», – сокрушается Тагир Нигматулин.

Как считает заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» Федор Опадчий, сейчас одна из проблем цифровизации в том, что стоимость IT решений критически быстро снижается.«Цифровизация настолько снижает время и затраты, что мы приходим к регулированию системы в режиме реального времени. Имеющиеся сегодня инструменты рынка электроэнергии и мощности, полностью обеспечивают оптимальную загрузку мощностей при покрытии спроса на электроэнергию в разрезе каждого часа. При этом инструментов, обеспечивающих оптимизацию суточной неравномерности графика потребления, в ЕЭС недостаточно. Нужен выпуск национальных стандартов. Надеюсь они скоро будут приняты», – говорит эксперт.

Александра Панина, председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии», считает, что цифровизация увеличивает конкуренцию, позволяет снять многие барьеры. «В то же время цифровизация это некий хайп, под которым каждый понимает свое – кто-то улучшение управления, и так далее. Сейчас даже появился термин уберизация ТЭК. Хотя он был уберирован, еще до того, как появился Uber», – говорит Панина.

«Цифровизация – это необходимый ресурс для развития отрасли. Он позволяет высвобождать инвестиции, которые можно использовать на другие цели», – уверена Елена Медведева, Заместитель директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики Российской Федерации. В качестве примера успешной цифровизации она привела две платформы, действующие в Ленинградской и Московской областях, которые автоматизируют получения условий на присоединение.

Но велик и риск бездумной цифровизации. «У нас сейчас нет собственной элементной базы при цифровизации. Это большой риск, того, что там есть закладки. Это несёт большой риск киберопасности. Необходимо замена всей базы. Проблема и в нехватке специалистов», – говорит Тагир Нигматулин.

Завершилось пленарное заседание на позитивной ноте – награждением лауреатов «Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отрасли», который проводило Министерство энергетики Российской Федерации.