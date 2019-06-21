Денис Мантуров принял участие в торжественной церемонии открытия форума "Армия-2019"

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров принял участие в работе первого дня Международного военно-технического форума «Армия – 2019». Выступая на торжественном открытии Министр отметил, что выставочная экспозиция форума демонстрирует весь потенциал и мощь русского оружия.

Это возможность одновременно увидеть всю самую лучшую военную технику, которую представляют более 250 крупнейших компаний оборонно-промышленного комплекса России

- сказал глава ведомства.

Денис Мантуров уделил особое внимание развитию цифровизации в ОПК, а также инновационным образцам и решениям. Речь, в том числе, о ракетно-бомбовом вооружении для беспилотных летательных аппаратов, средствах уничтожения вражеских беспилотников, системе радиоэлектронного подавления, робототехническом оснащении традиционных видов вооружений и программно-техническом комплексе обучения нейронных сетей. Министр также обратил внимание на результаты работы по диверсификации в ОПК.

«Безусловно, российский оборонный комплекс, который сегодня является одним из лидеров в технологической гонке, будет выступать поставщиком инновационных решений, систем и техники для гражданского рынка – не только внутреннего, но и мирового. Работу по диверсификации ОПК мы начали всего лишь 2 года назад, но у нас уже есть изделия, которые демонстрируют уникальные характеристики в сравнении с аналогичной гражданской продукцией», - отметил глава Минромторга России.

Также Министр принял участие в Пленарном заседании «Международный военно-технический форум «АРМИЯ» - Объединяем мир, сохраняем будущее».

Справочно:

В соответствии с распоряжением Правительства РФ c 25 по 30 июня 2019 года Министерство обороны Российской Федерации проводит Международный военно-технический форум «Армия-2019». Основные мероприятия Форума традиционно проходят в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» (55 км трассы М1 (Минское шоссе) от Москвы, Московская область), на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино». В рамках мероприятий Форума «Армия-2019» предусмотрены экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программы. Форум «Армия» представляет собой комплексное мероприятие, которое помимо основной экспозиции включает в себя специальные проекты – Международную выставку высокопроизводительного оборудования и технологий для перевооружения предприятий ОПК «Интеллектуальные промышленные технологии 2019» и специализированную экспозицию «Инновационный клуб». В этом году среди выставленных образцов вооружений будут представлены «Армата», БМП «Курганец», артсистема «Коалиция-СВ», БТР «Бумеранг» и др.