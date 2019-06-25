 
Подписаться на новости
Мероприятия

Елена Медведева приняла участие в работе Российского международного энергетического форума

РМЭФ, РМЭФ-2019, ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА-2019

Заместитель директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Елена Медведева выступила с докладом в ходе пленарного заседания «Энергетика и цифровые технологии: приоритеты регуляторной политики, источники и объекты инвестиций» Российского международного энергетического форума. 

В рамках форума обсудили наиболее актуальные вопросы развития отрасли, связанные с возобновляемыми источниками энергии, АСУ ТП, энергетическим машиностроением, безопасностью энергообъектов. В этом году особое место было уделено вопросам модернизации, переходу на новый технологический уровень, цифровой трансформации энергетического комплекса.

Елена Медведева рассказала о влиянии глобальных трендов на развитие и модернизацию электроэнергетики, а также производителей энергооборудования, уделив особое внимание перспективным технологиям, с помощью которых можно ответить на указанные вызовы.

«В будущем стоимость компаний будет основываться на моделях управления и способности с помощью цифровых технологий быстро встраиваться в новые технологические цепочки. Особое место в указанных процессах занимает технология «цифровой двойник», за счет которой становится возможным сосредоточить основную долю изменений и затрат на стадии проектирования. Это позволяет сократить издержки, а также создавать высокотехнологичные изделия нового поколения в кратчайшие сроки», - рассказала заместитель директора Департамента.

По словам Елены Медведевой, также важно учесть, что новое оборудование и комплексы должны интегрироваться с перспективными технологиями. Тогда станет возможно проводить эффективную модернизацию объектов энергетики с технологическим потенциалом.

В заключение своего выступления заместитель директора Департамента отметила, что основой  любых изменений является человек, и без изменения мышления,  организационных подходов и управленческих моделей эффект от любой модернизации и цифровизации будет минимальным.

Компания: Министерство энергетики РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Андрей Муров в День компании вручил награды сотрудникам
Денис Мантуров принял участие в торжественной церемонии открытия форума
Четвертая промышленная революция для ТЭК. Ее перспективы и реальные угрозы представили на РМЭФ
Что изменит цифровизация в энергетической отрасли?
Эта новость часть сюжета РМЭФ-2019
Другие новости сюжета:

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно