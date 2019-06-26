РУСАЛ реализует проект по управлению производством алюминия с применением BigData на сибирских заводах

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в рамках стратегии по повышению эффективности производства разрабатывает систему управления технологическим процессом электролиза с применением современных научно-методологических подходов на основе прогнозной аналитики (BigData).

Разработка и внедрение новой системы будет способствовать повышению эффективности алюминиевого производства за счет уменьшения количества отклонений технологических параметров от целевых значений и повышения качества управления электролизёром. В 2019 году в проект будет инвестировано более 20 млн руб.

На сегодняшний день в алюминиевом производстве диагностика причин неэффективной работы электролизеров осуществляется постфактум, для эффективных же электролизеров отсутствует контроль за работой в оптимальном технологическом окне. Эти факторы являются сдерживающими для достижения наилучших технико-экономических показателей, как электролизной серии, так и всего предприятия. В связи с этим технической дирекцией РУСАЛа и Департаментом информационных технологий был инициирован проект по разработке системы управления технологическим процессом электролиза с применением современных научно-методологических подходов на основе прогнозной аналитики (BigData), которая позволит диагностировать причины снижения производительности электролизёров, подбирать оптимальные условия в зависимости от текущего состояния оборудования и прогнозировать нарушения.

Пилотный проект реализуется на нескольких сибирских заводах РУСАЛа. Разрабатываемая система подразумевает тиражирование без дополнительных затрат на другие производственные площадки компании.

«Использование ресурсов прогнозной аналитики в управлении электролизным производством лишь часть более масштабной задачи, которую мы ставим в рамках данного НИОКР, – отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн. – В случае его успешной реализации аналогичные подходы могут быть задействованы для анализа и повышения эффективности на других этапах производственной цепочки и, в целом, будут способствовать снижению энергопотребления и повышению производительности алюминиевого производства».

По информации пресс-службы РУСАЛа

Независимая газета