Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" восполнит резерв ядерного топлива на Армянской АЭС

АО «ТВЭЛ» и ЗАО «Айкакан атомайин электракаян» (Армянская АЭС) подписали контрактные документы на поставку российского ядерного топлива на 2019-2020 годы.

Ранее на базе документов, заключенных в 2017 году, на электростанции был сформирован резерв ядерного топлива.

«Последние дополнения к базовому контракту позволят не только обеспечить все потребности Армянской АЭС в свежем ядерном топливе, но и восполнить его резерв на площадке электростанции, что повышает надежность топливообеспечения реактора. Топливная компания Росатом «ТВЭЛ» традиционно предлагает армянским партнерам комфортные условия поставок ядерного топлива. Мы учитываем в том числе текущие работы по продлению срока эксплуатации единственного атомного энергоблока, которые временно ограничивают выработку электроэнергии», - отметил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу АО «ТВЭЛ» Олег Григорьев.

Базовый топливный контракт между АО «ТВЭЛ» и Армянской АЭС рассчитан до конца срока эксплуатации энергоблока №2, в том числе после продления его жизненного цикла. На единственный в Армении атомный энергоблок установленной электрической мощностью 407,5 МВт поставляется виброустойчивое топливо для реактора ВВЭР-440 производства Машиностроительного завода (ПАО «МСЗ», г. Электросталь).



Для справки:

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реактора в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.

Департамент коммуникаций АО «ТВЭЛ»