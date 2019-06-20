Удмуртэнерго повышает надежность электроснабжения потребителей Увинского района Удмуртии

Специалистами Увинского района электрических сетей «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» с начала года отремонтировано 115 км линий электропередачи 0,4-110кВ и 14 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4кВ.

Энергетиками уже выполнен ремонт участков воздушных линий 10 кВ в деревнях Старая Тукля, Поршур-Тукля, Пуштовай, Пачегурт и селах Кыйлуд, Нылга, Булай, Сям-Можга. На железобетонные заменены 9 деревянных опор, установлено 454 изолятора, реконструировано более 4 километров обветшавших сетей. Отслуживший положенный срок оголенный алюминиевый провод был заменен на современный самонесущий изолированный (СИП). Его применение позволит значительно уменьшить количество технологических нарушений, повысить надежность электроснабжения потребителей Увинского района, откроет новые перспективы для развития населенных пунктов и подключения новых производств и социальных объектов.

- Работы по подготовке к отопительному сезону в самом разгаре. Мы приступили к реконструкции воздушной линии электропередачи 10 кВт от подстанции «Нылга». Здесь до начала осени будет заменено почти три километра старых линий, - говорит начальник Увинского района электрических сетей Николай Трефилов. – Мы сделаем всё необходимое, чтобы энергосистема Увинского района функционировала стабильно, надежно и качественно обеспечивая электроэнергией население, предприятия и социально значимые объекты района.

Также энергетики отремонтировали комплектные трансформаторные подстанции в поселке Ува, селах Булай, Красное, Чунча, Ува-Тукля, Сям-Можга и деревнях, Петропавлово, Сюровай, Областная, Булгурт, Урдогурт.

Напомним, всего до октября 2019 года Удмуртэнерго предстоит выполнить ремонт 2960 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-110 кВ, 500 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.