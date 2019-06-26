В Петербурге стартовали VII Российский международный энергетический форум и XXVI Выставка "Энергетика и электротехника"

25 июня в рамках Российского международного энергетического форума состоялось торжественное открытие XXVI выставки энергетического и электротехнического оборудования и технологий «Энергетика и Электротехника 2019». В экспозиции принимают участие более 200 компаний из 21 региона страны, а также из США, Германии, Турции, Финляндии, Польши, Чехии, Китая, Нидерландов, Венгрии, Индии, Казахстана и Белоруссии.

Выставка «Энергетика и Электротехника» – одно из ведущих мероприятий в России, признанный лидер среди выставочных проектов в сфере электроэнергетики и смежных отраслей СЗФО. Свою историю выставка начала 26 лет назад, теперь проект стал площадкой для диалога между всеми представителями энергетического сектора экономики. Уже 7-ой год подряд выставка проходит в рамках РМЭФ.

Делегатов форума приветствовал Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук: от имени действующего губернатора Александра Беглова и Правительства Санкт-Петербурга хочу вас поприветствовать и отметить, что XXVI выставка — это показатель стабильности и демонстрирует интерес к проекту, особенно радует, что она проходит в крупнейшем мегаполисе страны. Энергетика безусловно является основой жизнедеятельности любого города и драйвером развития экономики, как страны, так и субъекта Российской Федерации.

Сергей Воронков, генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл», отметил, что статус и необходимость площадки с каждым годом возрастает, поскольку потребность в демонстрации новой продукции, в обсуждении сложных технологических вопросов растет с каждым годом. «Принята новая доктрина энергетической безопасности, обсуждается и принимается программа реформы электроэнергетики, что означает, что в течение ближайших 10 лет должно сменится более 60% основных активов генерации электроэнергии. В полный рост стоит вопрос не только о производстве энергии, но и о ее бережном расходе, поэтому темой пленарного заседания станет цифровизация электроэнергетики. В программе более 30 мероприятий конгрессных мероприятий, которые охватывает почти все темы, связанные с энергетикой: вопросы генерации, сетевой передачи, кадров, безопасности, энергосбережении – специалисты из разных областей смогут найти для себя много новой информации, поделится опытом и заручиться эффективными контактами», – рассказал Сергей Воронков.

Игорь Кирсанов, генеральный директор «РЕСТЭК», подчеркнул, что большое количество стендов и серьезная конгрессная программа дают основание говорить о том, что Форум пройдет успешно. Спикер также пожелал плодотворной работы участникам, а также понадеялся, что специалисты не просто познакомятся с новинками отрасли, но и смогут внедрить их в производство.

В этом году в выставке участвуют более 200 компаний из 21 региона России, а также США, Германии, Турции, Финляндии, Чехии, Китая, Нидерландов, Венгрии, Индии, Казахстана и Республики Беларусь.

Среди участников АО «Электронмаш»,компания, обеспечивающая выполнение сложных инженерно-технических проектов – проектных работ, разработку и изготовление электрощитового оборудования, электромонтажных и пуско-наладочных работ. Одним из продуктов «Электронмаш» является комплектных распределительных устройств «ЭЛТИМА». Они предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 (10) кВ. Распределительные устройства применяются на электростанциях, трансформаторных подстанциях и на распределительных пунктах в нефтегазовая отрасли, металлургическая промышленности, энергетике, машиностроении, химической, нефтехимической промышленности. Компания имеет собственную производственную базу и является официальным партнером ведущих мировых производителей электрооборудования и комплектующих, таких как АВВ, Schneider Electric, Siemens, Elsteel, GBE S.p.A, Hyundai Heavy Industries и др.

Инженерная компания «Прософт-Системы» представили передовые решения для цифровизации электросетевого комплекса. Среди оборудования представлены многофункциональный терминал релейной защиты и автоматики 6-35 кВ ARIS 2305/2308; контроллер ячейки 6-35 кВ с функционалом АСУ, АСТУЭ, определения МФЗ/ОЗЗ ARIS 2203, комплекс противоаварийной автоматики и релейной защиты МКПА-РЗ и многое другое. Кроме того, компания предлагает программный комплекс Redkit – для создания информационно-управляющих систем автоматизации на объектах энергетики и промышленности. В рамках Форума «Прософт-Системы» также представит интерактивную презентацию пакетных решений для цифрового РЭС и системы SMART GRID.

Работа Форума продлится до 28 июня.