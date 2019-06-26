В Соколе Вологодской области дан старт строительству первого в России CLT-завода Segezha Group

25 июня Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и Президент, Председатель правления лесопромышленной группы компаний Segezha Group Михаил Шамолин дали старт строительству в Соколе Вологодской области завода по производству CLT-панелей, современного инженерного материала для деревянного домостроения.

Губернатор и Глава компании приняли участие в символической церемонии закладки камня в основание будущего завода. Также руководители подписали обращение к сотрудникам, которое будет вскрыто после выхода предприятия на проектную мощность.

«Это поистине историческое событие для всего ЛПК России, потому что мы закладываем основу развития кластера деревянного многоэтажного жилищного строительства здесь в Вологодской области, - заявил в приветственном слове Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, - Впервые в Соколе появится суперсовременный завод по выпуску уникального материала, который ранее в России не производился. Уверен, CLT-панели сделают прорыв в отечественной строительной отрасли, как в массовом гражданском строительстве, так и строительстве индивидуального жилья и социальных объектов».

Объем инвестиций в новое производство составляет более 3 млрд. рублей, мощность будущего предприятия - 250 тыс.м2 продукции в год.

«Мы закладываем первый камень, символическую капсулу в ознаменование начала строительства завода CLT-панелей, это будет первый завод такого качества в России. С новым видом строительного материала, мы надеемся, в стране вскоре будет построено огромное количество жилых домов, - и не только индивидуальных, но и многоквартирных многоэтажных, а также офисных зданий, как альтернатива бетонным и кирпичным домам. Мы намерены это направление развивать. Это современно, экологично, выгодно, привлекательно внешне, интересно и красиво, - заявил на торжественной церемонии старта строительства Президент Segezha Group Михаил Шамолин, - Мы приняли инвестиционное решение по вложению средств в этот проект, объем инвестиций составит более 3 млрд рублей. Спроектировали завод, выбрали поставщика оборудования, подписали соглашение и предоплатили, и оборудование уже изготавливается, а в начале следующего года начнутся поставки. В конце первого квартала 2020 года оно будет полностью доставлено на площадку. И я надеюсь, что к концу лета - началу осени следующего года мы произведем первую тестовую панель, а в завершении года выйдем на промышленное производство. Начальные партии будут экспортироваться, но к этому моменту мы рассчитываем на формирование новых условий и в наших строительных СНИПах. Сегодня мы присутствуем при историческом моменте – и для Сокольского ДОКа, для которого это очередной шаг в развитии, и для строительной отрасли нашей страны, где вскоре появится новый сегмент – индустриальное, многоэтажное деревянное домостроение».

CLT-панели - современный строительный материал, перекрестно склеенные слои древесины хвойных пород, которые не уступают по прочности традиционным бетону, стали и кирпичу, а по экологическим, эксплуатационным характеристикам и себестоимости их превосходят. Технологии CLT, которые уже активно применяются в зарубежных странах, позволяют строить многоквартирные и индивидуальные дома, промышленные и социальные объекты выше 10 этажей. После запуска завода в Вологодской области группой компаний Segezha Group совместно партнерами по АФК «Система» Etalon Group запланировано проработать проекты двух деревянных многоэтажных зданий в Москве.

Во исполнение инвестиционного проекта в структуре Segezha Group создан новый актив - «Сокол СиЭлТи». Будущий завод размещен на промышленной площадке российского лидера по объему выпуска конструкционной балки и клееного бруса - Сокольского деревообрабатывающего комбината. Финальная комплектация оборудования для CLT-завода (более 90 позиций) закуплена у европейского станкостроительного лидера в области деревообработки - компании Ledinek (Австрия). Технологии Ledinek отличаются высокой точностью обработки и соединения элементов для сращивания. Поставка и монтаж оборудования запланированы на май 2020 года.

Решение о строительстве было принято в мае 2018 года, когда проект получил положительное заключение инвестиционного Совета при губернаторе с приданием статуса приоритетного и поддержку на уровне федерального правительства. Накануне события проект ООО «Сокол СиЭлТи» лесопромышленной группы компаний Segezha Group - «Строительство завода по производству перекрестно-склееных панелей (CLT) в г.Сокол» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. К сведению, Минпромторг РФ к 2020 году планирует существенно расширить применение инженерных деревянных конструкций в жилищном строительстве. Производственная база для деревянного домостроения в России пока только формируется, и «Сокол СиЭлТи» - первый шаг на пути к массовому многоэтажному строительству из древесины в нашей стране.

«Когда мы говорим о развитии многоэтажного деревянного домостроения, мы в первую очередь имеем ввиду дома в 10, 15, 25 этажей. Кому-то это покажется экзотикой, но это востребованная в мире технология, альтернатива бетонному и кирпичному домостроению, причем, на мой взгляд, которая обеспечит другое, более высокое, качество жизни. Наша компания предметно изучила рынок и возможности развития производства именно здесь, в Соколе. С нашей точки зрения, они очень высокие», - отметил в завершении события президент Segezha Group Михаил Шамолин.

ИнформУпак