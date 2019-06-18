В калмыцком филиале компании "Россети Юг" увеличился объем мощности технологического присоединения

С января по июнь в калмыцкий филиал «Россети Юг» поступило 270 заявок на технологическое присоединение (ТП) общей запрашиваемой мощностью свыше 220 МВт, что составляет более 28% в структуре заявок на ТП всех филиалов компании.

Рост объема мощности связан с заявками на техприсоединение двух крупных объектов солнечной генерации – Малодербетовской и Яшкульской СЭС мощностью по 49 МВт каждая. Это первые объекты собственной генерации электроэнергии для энергодефицитной Калмыкии, которые в перспективе должны дать существенный стимул для развития региона.

Всего же, с начала 2019 года калмыцкий филиал исполнил 177 договоров на 1,7 МВт. Филиал заключил свыше 200 договоров технологического присоединения на предоставление 100 МВт мощности. Объекты мощностью до 15 кВт, принадлежащие физическим лицам и малому бизнесу, составляют 98 % потребностей в техприсоединении. Среди подключенных социально-значимых объектов в зоне ответственности калмыцкого филиала «Россети Юг» в мае – учебный корпус средней школы №2 в Черномезельском районе республики, присоединенная мощность составила 52 кВт