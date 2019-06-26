В рамках ремонтной кампании 2019 специалисты Смоленскэнерго отремонтируют 1894 километра воздушных линий электропередачи

Специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» с апреля приступили к массовым ремонтно-профилактическим работам, которые направлены на повышение надежности электросетевого комплекса Смоленскэнерго и обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей области. От успешного и своевременного выполнения ремонтов напрямую зависит готовность филиала к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов и безаварийное прохождение зимних максимумов нагрузок.

Массовые ремонтные работы проводятся энергетиками ежегодно с апреля по октябрь, и являются важным условием для обеспечения надежности функционирования электросетевого комплекса региона в предстоящем осенне-зимнем периоде (ОЗП).

В этом году в рамках ремонтной кампании энергетикам предстоит отремонтировать 1894 километра воздушных линий электропередачи всех классов напряжения и 651 трансформаторных подстанций. В целях профилактики аварийных ситуаций планируется расчистить от древесно-кустарниковой растительности 2501,26 га трасс воздушных ЛЭП.

К старту сезона массовых ремонтных работ в 1 квартале осуществлен ремонт 156,113 км воздушных линий 6-10 кВ и 67 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. Собственными силами филиала проведены работы по цеховому ремонту 14 силовых трансформаторов 6-10 кВ и замене 146 изоляторов. Успешно завершена расчистка 200 га просек хозяйственным способом и 101,94 га – с помощью подрядных организаций, что в целом составило 12% от годового плана. Упор в этот период был сделан на работы в труднопроходимых местах, болотистых местностях, где возможность движения спецтранспорта в теплый период года затруднена.

За апрель и май энергетики отремонтировали еще 101,4 км воздушных линий 35-110 кВ, 293,55 км воздушных линий 0,4-10 кВ и 205 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. Проведены работы по цеховому ремонту 36 силовых трансформаторов 6-10 кВ. Кроме того, было расчищено 471,18 га просек ВЛ 6-110 кВ и заменен 1301 изолятор.

Планы распределены по полугодиям поровну, соответственно, в 1 полугодии энергетики должны завершить выполнение порядка 50% запланированных на год работ.

Выполнение ремонтной программы филиала направлено на обеспечение работоспособности линий электропередачи и подстанций, безаварийное прохождение отопительного сезона и общее повышение надежности электросетевого комплекса региона.