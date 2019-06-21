Виталий Иванов: "Компания "Россети Северный Кавказ" вошла в пятилетний тренд развития"

25 июня, в Пятигорске прошло Годовое общее собрание акционеров «Россети Северный Кавказ» (ПАО «МРСК Северного Кавказа») под председательством Главного советника ПАО «Россети», Председателя Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» Алексея Перца.

Менеджмент представил акционерам ключевые показатели деятельности энергокомпании по итогам 2018 года. Так, выручка от реализации продукции и услуг превысила 17 млрд рублей, что на 5,6 % выше уровня 2017 года. Объем отпуска электроэнергии увеличился за год на 1% и составил более 10 млрд кВт·ч. На 0,4 процентных пункта снижены потери в сетях филиалов — средний показатель составил 13,58%. В 2018 году сотрудниками компании выполнено более 6,3 тысяч заявок на технологическое присоединение новых потребителей, которым было предоставлено почти 155 МВт мощности.

Среди важнейших мероприятий компании в 2018 году были отмечены масштабные учения по отработке взаимодействия специалистов Группы компаний «Россети» при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе на территории Республики Дагестан. Общими усилиями российских энергетиков удалось улучшить энергоснабжение миллиона жителей республики.

Заместитель генерального директора ПАО «Россети», руководитель «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов отметил, что в 2018 году компания выполнила в полном объёме запланированные производственные программы.

«Сегодня компания вошла в пятилетний тренд развития. Мы планируем, что уже к 2021 году «Россети Северный Кавказ» перестанет стагнировать и к 2023 году выйдет на устойчивый рост и прибыль. Уже в 2019 году мы планируем получить выручку в размере более 30,2 млрд рублей. В текущем году инвестиционная программа увеличена более чем в три раза: с 2,5 млрд рублей до 9,3 млрд рублей. Средства будут направлены на реализацию Программы снижения потерь электроэнергии, реконструкцию и строительство новых энергообъектов для повышения надёжности энергоснабжения, например, подстанции «Плиево новая» в Республике Ингушетия. Объективно, сегодня «Россети» — единственная сетевая компания на Северном Кавказе, готовая инвестировать значительные средства в развитие электроэнергетики регионов. Именно поэтому главы регионов СКФО активно поддерживают объединение всех сетей на базе «Россети Северный Кавказ», — рассказал Виталий Иванов.

Глава энергокомпании также отметил, что в 2019 году «Россети Северный Кавказ» планирует осуществить технологическое присоединение порядка 11 тысяч объектов в регионах присутствия. Среди наиболее крупных и социально значимых — Верхнебалкарская МГЭС в Кабардино-Балкарии с мощностью присоединения 10 МВт и строительство линии мощностью 100 МВт от подстанции «Плиево» в Ингушетии до Грозненской ТЭЦ в Чеченской Республике.

На собрании акционеры также проголосовали по вопросам утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, ряда других тем повестки. Результаты голосования акционеров будут раскрыты в соответствии с действующим законодательством РФ.