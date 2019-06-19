Владимирэнерго: подведены итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 5 месяцев текущего года

Суммарный эффект от выполнения мероприятий, направленных на снижение потерь электроэнергии в этом периоде, составил 3,74 млн. кВт*ч. Благодаря реализации ряда специально разработанных организационных и технических мероприятий, направленных на оптимизацию потерь в сетевом комплексе, «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» удалось достичь снижения потерь в электрических сетях. В их числе – оптимизация режимов работы оборудования, увеличение пропускной способности линий электропередачи, а также модернизация основного оборудования подстанций.

За 5 месяцев 2019 года в распределительных сетях 6-10(0,4) кВ заменено более 106 км неизолированного провода на СИП, заменено 15 трансформаторов на энергосберегающие в сетях 6-10 кВ. Данные мероприятия не только повысили уровень энергоэффективности «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго», но и увеличили степень надежности энергоснабжения потребителей Владимирской области.

Кроме того, большое значение энергетики придают работе по снижению потребления энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды, а также по оптимизации потребления электрической энергии на собственные нужды подстанций. По итогам работы за пять месяцев текущего года расход энергетических ресурсов на производственно-хозяйственные нужды по сравнению с плановым заданием сократился на 79,5 тонн условного топлива (2,9%). Снижение потребления электрической энергии на собственные нужды подстанций относительно планового задания составило 0,91 млн. кВт*ч (13,3%).

Напомним, в настоящее время в «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» реализуется Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, рассчитанная на период до 2022 года. Контроль её реализации осуществляет Центральная комиссия «Россети Центр и Приволжье» по энергосбережению и снижению потерь. Мероприятия программы нацелены на снижение потерь электроэнергии в сетях и сокращение расхода энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды филиала «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго», на повышение энергетической и операционной эффективности компании.