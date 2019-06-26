Завершен ремонт коммутационного оборудования на трех ключевых подстанциях Самарской области

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) выполнило ремонт выключателей на ключевых подстанциях 500-220 кВ «Азот», «Сызрань» и «Кинельская», обеспечивающих электроснабжение городов Тольятти, Сызрань и Кинель с населением более 900 тыс. человек, а также крупных промышленных предприятий «Сызранский завод тяжелого машиностроения», «Сызранский нефтеперерабатывающий завод», а также Куйбышевской железной дороги.



К настоящему времени на энергообъектах Самарской области завершен ремонт 44 выключателя из 57 запланированных. Наиболее крупные работы выполнены по ремонту выключателей 220 кВ на подстанциях «Сызрань» и «Кинельская» в Самарской области. Также завершен ремонт выключателя 220 кВ на одном из ключевых центров питания Самарской области – подстанции 500 кВ «Азот».



Выключатели являются ключевыми элементами коммутационного оборудования подстанций, они позволяют регулировать токовую нагрузку при нормальных и аварийных режимах. Своевременный ремонт и техническое обслуживание оборудования минимизируют риск возникновения нештатных ситуаций, содействуют росту надежности электроснабжения населенных пунктов и промышленных предприятий.



Суммарная мощность подстанций «Сызрань», «Кинельская» и «Азот» составляет порядка 2 тыс. МВА.