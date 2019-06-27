Консорциум в составе компаний ЕDF, Enbridge и Innogy выиграл тендер по проекту офшорной ВЭС мощностью 600 МВт во Франции

Министерство экологии и энергетического развития Франции выбрало консорциум в составе французской государственной электрогенерирующей компании Électricité de France (EDF) и энергокомпаний Enbridge (Канада) и Innogy (Германия), специализирующихся в сфере ВИЭ-энергетики, для проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания офшорной ВЭС Дюнкерк (Dunkerque) проектной мощностью 600 МВт, которую планируется построить в проливе Ла-Манш в 10 км от порта Дюнкерк на севере Франции.

Ожидается, что ВЭС Дюнкерк, включающая 45 ветровых турбин, будет производить 2,3 ТВт*ч электроэнергии в год, что достаточно для электроснабжения 500 тыс. домохозяйств. Ввод ВЭС в эксплуатацию ожидается в 2026 г.

Десять потенциальных разработчиков проекта сооружения ВЭС Дюнкерк прошли предварительный отбор в мае 2017 г.; в ноябре 2018 г. правительство Франции официально объявило тендер по проекту, на который было подано семь заявок, в том числе от консорциума в составе энергокомпаний Total (Франция), Ørsted (Дания) и Elicio (Бельгия).

Кроме того, министерство в своей долгосрочной программе развития энергетики (Programme pluriannuelle de l’energie, РРЕ) приняло решение поднять целевые показатели по ежегодным вводам офшорных ВЭС с 750 МВт до 1 ГВт к 2024 г. Так, планируется построить: офшорную ВЭС мощностью 1 000 МВт у берегов Нормандии, а также три офшорных ВЭС мощностью 250 МВт каждая у побережья французских регионов: Бретань, Окситания и Прованс – Альпы – Лазурный Берег. Еще одну офшорную ВЭС мощностью от 500 до 1 000 МВт планируется построить у о. Олерон (западное побережье Франции).

В энергетическом секторе Франции доминирующую роль играют атомные электростанции, на которые приходится примерно 75% всей производимой в стране электроэнергии. В настоящее время французским правительством принят план по сокращению доли АЭС в суммарной выработке электроэнергии до 50% к 2035 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata