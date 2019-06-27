НИК D1 принял участие в работе научно-технической конференции "Инновационные решения и современные технологии эксплуатации трансформаторного оборудования высокого напряжения"

Выставка "Энергетика и электротехника"
максимум возможностей для производителей и потребителей электротехнической продукции
27 июня 2019, 10:05
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК D1
Отрасль: Электроэнергетика
25-26 июня 2019 г. в г. Санкт-Петербург состоялась научно-техническая конференция «Инновационные решения и современные технологии эксплуатации трансформаторного оборудования высокого напряжения».
Организатором конференции выступил Петербургский энергетический институт повышения квалификации (ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»). Конференция организована при поддержке: Академии электротехнических наук РФ, Российского Национального комитета CIRED; отечественных заводов изготовителей трансформаторного оборудования; оргкомитета Международного научно- технического форума «Электроэнергетика»; оргкомитета Международного семинара «Методы и средства оценки состояния энергетического оборудования».
Цель Конференции – создать условия для продуктивного диалога и обмена новой информацией между учёными, разработчиками, изготовителями и представителями эксплуатационных организаций. В рамках мероприятия было представлено 27 докладов.
В работе конференции приняли участие представители НИК D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики».
Руководитель НИК D1, представитель от России в SC D1, вице-президент Ассоциации ТРАВЭК, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор», доктор технических наук Александр Славинский представил доклад «Разработка и постановка на производство высоковольтных вводов с RIN- изоляцией».
На конференции также прозвучали доклады членов НИК D1:
Совершенствование трансформаторов, их эксплуатация были и остаются полем активной научной и технической деятельности, местом напряжённой конкурентной борьбы и больших перспектив для повышения эффективности технического использования. Итоги конференции демонстрируют эффективность многостороннего диалога, в котором опыт эксплуатации используется для постановки задач новых исследований и разработок, а изготовители оборудования находят новых потребителей более совершенной продукции.
По итогам научно-технической конференции планируется издание сборника докладов участников конференции.