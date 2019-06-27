НИК D1 принял участие в работе научно-технической конференции "Инновационные решения и современные технологии эксплуатации трансформаторного оборудования высокого напряжения"

25-26 июня 2019 г. в г. Санкт-Петербург состоялась научно-техническая конференция «Инновационные решения и современные технологии эксплуатации трансформаторного оборудования высокого напряжения».

Организатором конференции выступил Петербургский энергетический институт повышения квалификации (ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»). Конференция организована при поддержке: Академии электротехнических наук РФ, Российского Национального комитета CIRED; отечественных заводов изготовителей трансформаторного оборудования; оргкомитета Международного научно- технического форума «Электроэнергетика»; оргкомитета Международного семинара «Методы и средства оценки состояния энергетического оборудования».

Цель Конференции – создать условия для продуктивного диалога и обмена новой информацией между учёными, разработчиками, изготовителями и представителями эксплуатационных организаций. В рамках мероприятия было представлено 27 докладов.

В работе конференции приняли участие представители НИК D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики».

Руководитель НИК D1, представитель от России в SC D1, вице-президент Ассоциации ТРАВЭК, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор», доктор технических наук Александр Славинский представил доклад «Разработка и постановка на производство высоковольтных вводов с RIN- изоляцией».

На конференции также прозвучали доклады членов НИК D1:

Л.А. Дарьян, д.т.н. директор по научно-техническому сопровождению АО «Техническая инспекция ЕЭС» «Инновационные решения АО«Техническая инспекция ЕЭС» по контролю технического состояния силовых маслонаполненных трансформ аторов в эксплуатации». И. В. Давиденко, д.т.н., профессор Уральского федерального университет, ООО «ЭДА» «Методические указания по техническому диагностированию развивающихся дефектов маслонаполненного высоковольтного электрооборудования по результатам анализа газов, растворенных в минеральном трансформаторном масле». В. А. Русов, к.т.н, главный инженер ООО" Димрус" «Системы мониторинга силовых трансформаторов фирмы Димрус». А. Е. Монастырский, к.т.н., заведующий НИС Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого (СПбПУ), «Опыт эксплуатации мониторинговых систем СКИТ». В. К. Козлов, д.ф.-м.н, профессор кафедры ЭСиС , А. Н. Туранов д.ф.-м.н., с.н.с. Казанский государственный энергетический университет» «Деградация трансформаторного масла оптическая и магнитно - резонансная спектроскопия» А. Х. Сабитов, к.т.н., старший преподаватель, ФГБОУ ВО «КГЭУ», ООО «НПП «Сакоса» В. К. Козлов д.ф.-м.н, профессор кафедры ЭСиС, ФГБОУ ВО«КГЭУ» «Спектроскопический метод определения степени полимеризации бумажной изоляции и устройство для его реализации».

Совершенствование трансформаторов, их эксплуатация были и остаются полем активной научной и технической деятельности, местом напряжённой конкурентной борьбы и больших перспектив для повышения эффективности технического использования. Итоги конференции демонстрируют эффективность многостороннего диалога, в котором опыт эксплуатации используется для постановки задач новых исследований и разработок, а изготовители оборудования находят новых потребителей более совершенной продукции.

По итогам научно-технической конференции планируется издание сборника докладов участников конференции.