Награды за вклад в инновационное развитие

Сотрудники компании «Россети Тюмень» (бренд АО «Тюменьэнерго») приняли участие в церемонии награждения Международного конкурса научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей. Итоги конкурса подвели на прошедшем в Санкт-Петербурге седьмом Российском Международном энергетическом форуме.

Награды в северной столице получили Андрей Буров, начальник службы релейной защиты и автоматики АО «Тюменьэнерго», Елена Лопатина, инженер департамента технологического развития и инноваций АО «Тюменьэнерго», а также Елена Елисеева, специалист службы производственной безопасности и производственного контроля Нефтеюганских электрических сетей. Всего по итогам конкурса дипломами различного достоинства отмечены шесть проектов, авторами которых стали одиннадцать сотрудников, а собственно компания - дипломом за вклад в инновационное развитие топливно-энергетического комплекса.

«В эпоху постоянно изменяющихся экономических условий всё более остро встаёт вопрос о создании и применении инструментов управления, которые обеспечат необходимую динамику роста и поддержание конкурентоспособности компании. В связи с этим все более актуальным становится эффективное управление рисками, которое позволяет не только минимизировать возможные потери, но выстроить и развивать систему управленческих решений в соответствии с условиями внешней среды», - так охарактеризовала важность своей разработки лауреат конкурса Елена Лопатина.

Напомним, дипломом лауреата первой премии отмечены работы «Модернизированная релейная защита подстанции 110/35/10 кВ на принципах системной интеграции алгоритмов защит в едином устройстве» (автор Андрей Буров) и «Система онлайн мониторинга и диагностирования конденсаторов связи 110 кВ и выше под рабочим напряжением» (авторы Виталий Буткевич, Ильяр Уразалиев, Дмитрий Фирсов, Сургутские электрические сети).

Лауреатами второй премии стали авторы проектов «Комплексная диагностика контактных соединений и изоляции воздушных линий электропередачи» (автор Елена Елисеева, Нефтеюганские электрические сети) и «Роль эффективного руководителя в условиях внедрения инновационных методов управления персоналом» (автор Татьяна Гаврилюк, исполнительный аппарат).

Третьей премии удостоены проекты «Реализация эффективного управления рисками в системе менеджмента качества организации на основе требований концепций COSO ERM» (авторы Анна Морунова, Елена Лопатина, исполнительный аппарат) и «Программный комплекс автоматизации процесса обеспечения экономической безопасности предприятий ТЭК (ПК «Угроза»)» (авторы Юрий Чернявский, Олег Маслов, Даниил Сокол, исполнительный аппарат).

Также в рамках РМЭФ-2019 делегация «Россети Тюмень» приняла участие в работе сессий и дискуссий, касающихся тонкостей цифровой трансформации электроэнергетики и применения передовых HR-инструментов. Кроме того, энергетики посетили выставку «Энергетика и электротехника», где ознакомились с новейшими разработками отечественных производителей.