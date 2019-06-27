Популярный силикон

В последнее время силикон используется не только в автомобильном секторе, но и во многих других сферах. Благодаря своим свойствам, силикон широко применяется при производстве кабелей. Также немаловажную роль он играет в работе компании Rosendahl, которая непрерывно совершенствует свои линии.



Четыре года назад компания Rosendahl разработала первую линию наложения силиконовой изоляции с ИК-отверждением. В то же время компания установила несколько новых линий и модернизировала существующие. Специальные согласующие экструдеры, экструзионные головки и туннели ИК-отверждения, созданные одним производителем, позволяют получить эффективные и воспроизводимые результаты.



На рынке автопроводов силикон зарекомендовал себя как материал, идеально подходящий для наложения изоляции и оболочки на кабели, кабели ВН для электрокаров и гибридных автомобилей. Рабочая температура (200°C) при непрерывной эксплуатации оборудования и высокая гибкость этого материала не меняются даже при различных температурах. Благодаря своей стойкости к действию высоких температур силикон позволяет уменьшать поперечное сечение токопроводящей жилы и минимизировать вес кабеля.



Помимо автомобильного сектора силикон также используется, например, в медицинских технологиях и робототехнике. Так как огнестойкость кабелей в общественных зданиях (аэропортах или больницах) регулируется строгими нормативами, компания Rosendahl занялась развитием производственных мощностей. Кабели, произведенные на оборудовании Rosendahl, должны удовлетворять требованиям DIN 4102-12 (касательно целостности изоляции) и IEC60331, EN50200 и BS6387 (касательно огнестойкости изоляция).



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