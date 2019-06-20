Россети Сибирь развивает энергетическое образование в СФО

Бурятский филиал Россети Сибирь и Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) создают базовую кафедру «Электроэнергетика». Соответствующий договор 25 июня подписали руководитель филиала Сергей Козлов и ректор Университета Владимир Соктоев.

По словам генерального директора компании «Россети Сибирь» Павла Акилина, запуск новой образовательной площадки является частью стратегии компании по подготовке квалифицированных кадров для отрасли.

«Компания нацелена не только на обеспечение надежного энергоснабжения сегодня, но и на уверенное развитие в будущем. Необходимым условием для этого является наличие высококвалифицированных кадров. Энергетическая сфера активно развивается, внедряет новые технологии. И чтобы не сбавлять темпа, нам потребуются хорошо подготовленные специалисты. Ответственность за подготовку таких кадров мы уже сегодня берем на себя», - прокомментировал генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Стратегической целью базовой кафедры является подготовка высококвалифицированных специалистов для Бурятского филиала Россети Сибирь, которые обеспечат качественное и бесперебойное электроснабжение жителей Республики Бурятия.

– С подписанием этого договора, я надеюсь, что наше сотрудничество выйдет на новый качественный уровень. Хотя мы всегда очень тесно взаимодействовали. Достаточно отметить, что и сам директор Бурятского филиала Россети Сибирь, наш выпускник. Хочу обратить внимание, что учился он только на отлично, – рассказал ректор ВСГУТУ Владимир Соктоев.

Россети Сибирь и ранее участвовали в развитии высшего образования в сфере электроэнергетики. С 2014 года профильная кафедра действует в Омском государственном университете путей сообщения. Компания открыла свою электротехническую лабораторию и в Омском промышленно-экономическом колледже. А с ближайшего учебного года кафедра появится и Омском государственном техническом университете.

В Хакасии при поддержке Россетей действует кафедра электроэнергетики Хакасского технического института, ведется взаимодействие с профильными кафедрами Абаканского техникума коммунального хозяйства и сервиса и Саяногорского политехнического техникума.

А в Тыве начальник Западного района электрических сетей лично преподает в Тывинском государственном университете дисциплины «электрические машины» и «передача и распределение электроэнергии». Некоторые выпускники с его потока уже начали работу в республиканском филиале Россети Сибирь.