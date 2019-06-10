Сколково поставило "Россетям" продукции стартапов на 700 млн рублей

В 2018 году выручка стартапов Фонда Сколково от реализации инновационной продукции группе компаний «Россети» составила более 700 млн рублей

В рамках совместных мероприятий Фонда и электросетевого холдинга за год было представлено более 100 различных решений, направленных на повышение надежности электрических сетей в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030».

Помимо этого, более 40 продуктов участников стартапов Фонда Сколково прошли испытания и опытно-промышленную эксплуатацию на объектах электросетевого комплекса и стали победителями закупочных процедур группы компаний «Россети».

Напомним, «Россети» ведут активную работу в части разработки и внедрения инновационной продукции, а также упрощения закупочных процедур при её приобретении. Так, в группе компаний с 2014 года действует положение о порядке и правилах внедрения инновационных решений, определен актуальный реестр апробированных инноваций, которые по упрощённой процедуре закупаются дочерними предприятиями. Особое внимание в компании уделяется закупкам у представителей малого и среднего бизнеса.

Справочно

Группа «Россети» на регулярной основе обеспечивает проведение конференций, семинаров для субъектов МСП. В работу вводятся такие меры, как установление минимального необходимого набора документов, предоставляемых участниками закупки исключительно в электронной форме путем размещения их на электронной торговой площадке. «Россетями» усилен контроль за сроками оплаты договоров. Исходя из финансового состояния заказчика, предоставляется авансирование контрагентам, являющимся участниками программы партнерства между компанией и субъектами малого и среднего предпринимательства.

По итогам 2018 года общий показатель объема закупок у субъектов МСП составил 209 млрд. рублей (или ~52%), при этом объем закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП, составил 123 млрд рублей (или ~30%).

Качественное исполнение обязательств отмечено ежегодной премией «Лидер конкурентных закупок», где «Россети» стали победителем в номинации «Лучшая поддержка малого и среднего бизнеса».

В 2019 году Группа компаний Россети будет продолжена совместная работа с Корпорацией МСП по расширению доступа субъектов МСП к закупкам, увеличению номенклатуры закупок товаров, работ, услуг для субъектов малого и среднего бизнеса, совершенствованию практики реализации программ партнерства.