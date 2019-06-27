Завершается регистрация участников на семинар НИК D2 РНК СИГРЭ по ИТ для цифровой электроэнергетики

Напоминаем, что завтра, 27 июня 2019 г. в 10:00, в Инженерном доме АО «РТСофт», базовой организации НИК D2 РНК СИГРЭ (Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 51), состоится семинар НИК D2 РНК СИГРЭ «Информационные технологии и телекоммуникации в создании цифровой электроэнергетики: драйверы, решения, возможности и риски с учетом опыта СИГРЭ».

Мероприятие пройдет под эгидой Российского национального комитета СИГРЭ, одного из крупнейших национальных комитетов CIGRE, глобального сообщества экспертов по электроэнергетическим системам.

Программа семинара доступна по ссылке.

Чтобы зарегистрироваться на семинар, заполните электронную форму.

Подробнее о мероприятии вы можете узнать по телефону +7(495)961-33-31 и на официальном сайте НИК D2 РНК СИГРЭ: http://d2_rus.cigre.ru/