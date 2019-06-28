АО "Институт Гидропроект" проектирует комплекс гидротехнических сооружений в Волгоградской области

АО «Институт Гидропроект» приступает к проектированию комплекса гидротехнических сооружений в Волгоградской области. Они обеспечат дополнительное обводнение Волго-Ахтубинской поймы на территории Волгоградской области. Контракт на эту работу подписан с правительством Волгоградской области 25 июня 2019 года.

До конца 2020 года специалисты «Гидропроекта» разработают проект, который поможет сократить развитие засухи и опустынивания Заволжской части Волгоградской области. Данные мероприятия предусмотрены федеральным проектом «Оздоровление Волги» в рамках улучшения экологического состояния водных ресурсов России.

Особое внимание в проекте будет уделено сохранению природного парка «Волго-Ахтубинская пойма», имеющего международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Инженеры «Гидропроекта» будут учитывать, что Волго-Ахтубинская пойма выполняет роль регулятора состава атмосферного воздуха городов Волгограда и Волжского. В последние десятилетия экологическая обстановка, установившееся в пойме за столетия, изменилась. При этом по совокупности показателей экологические системы поймы отнесены к первой категории международной значимости.