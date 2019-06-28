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28 июня 2019, 16:40
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, G20
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
"На полях” Форума G20 Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом.
В ходе встречи главы энергетических ведомств России и Саудовской Аравии обсудили сотрудничество стран в рамках договоренностей ОПЕК+, а также текущий прогресс в рамках работы Совместной Российско-Саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, последнее заседание которой состоялось 10 июня 2019 года в Москве.
Александр Новак подчеркнул, что Россия и Саудовская Аравия проводят непрерывную работу по наращиванию и углублению торгово-инвестиционной кооперации.
“Наше торговое сотрудничество последовательно расширяется: только за январь-апрель 2019 года российско-саудовский товарооборот увеличился сразу на 72% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 505,2 млн. долларов США”, - отметил он.
Кроме того, партнерство двух стран развивается, в том числе, за счет успешной работы Российского Фонда Прямых Инвестиций и Суверенного фонда Королевства Саудовская Аравия, продолжил Александр Новак.
“В этом ключе важную роль мы отводим продолжению взаимодействия по линии Российского фонда прямых инвестиций и Фонда государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия в совместные проекты на территории России, в том числе, в области инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства”, - сказал глава Минэнерго России.
По его словам, интерес к сотрудничеству с саудовскими компаниями проявляет целый ряд российских нефтегазовых компаний, особенно востребованным направлением взаимодействия является сотрудничество в сфере поставок и обслуживания нефтегазового оборудования. Одновременно, широкие перспективы для развития сотрудничества есть и в сфере мирного использования атомной энергии, добавил Министр.
Александр Новак также отметил поступательное развитие торговли продукцией сельского хозяйства.
“С января по март 2019 года товарооборот в этом сегменте составил 72,3 млн. долларов США ”, - подчеркнул он.