"На полях” Форума G20 Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом.

В ходе встречи главы энергетических ведомств России и Саудовской Аравии обсудили сотрудничество стран в рамках договоренностей ОПЕК+, а также текущий прогресс в рамках работы Совместной Российско-Саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, последнее заседание которой состоялось 10 июня 2019 года в Москве.

Александр Новак подчеркнул, что Россия и Саудовская Аравия проводят непрерывную работу по наращиванию и углублению торгово-инвестиционной кооперации.

“Наше торговое сотрудничество последовательно расширяется: только за январь-апрель 2019 года российско-саудовский товарооборот увеличился сразу на 72% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 505,2 млн. долларов США”, - отметил он.

Кроме того, партнерство двух стран развивается, в том числе, за счет успешной работы Российского Фонда Прямых Инвестиций и Суверенного фонда Королевства Саудовская Аравия, продолжил Александр Новак.

“В этом ключе важную роль мы отводим продолжению взаимодействия по линии Российского фонда прямых инвестиций и Фонда государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия в совместные проекты на территории России, в том числе, в области инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства”, - сказал глава Минэнерго России.

По его словам, интерес к сотрудничеству с саудовскими компаниями проявляет целый ряд российских нефтегазовых компаний, особенно востребованным направлением взаимодействия является сотрудничество в сфере поставок и обслуживания нефтегазового оборудования. Одновременно, широкие перспективы для развития сотрудничества есть и в сфере мирного использования атомной энергии, добавил Министр.

Александр Новак также отметил поступательное развитие торговли продукцией сельского хозяйства.