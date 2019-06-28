До конца 2020 года завод "Электроаппарат" съедет из центра Курска

ГТРК Курск

Об этом было объявлено вчера на СЭФ в Курске. Работа по переезду завода «Электроаппарат» из центра Курска на другую площадку, в специально созданный Индустриальный парк «Союз», ведется с 2013 года. На сей раз руководство предприятия заявило о конкретных сроках завершения этого процесса.

- До конца 2020 года должно полностью завершиться освобождение территории «Курского Детинца» от мощностей Электроаппаратного завода, а исторически ценные земельные участки и объекты недвижимости, большинство из которых являются объектами культурного наследия, станут собственностью Курской области, - поясняют на предприятии.

Объем инвестиций, вложенных в переезд завода, уже составил более 535 млн. рублей. КЭАЗ заключил с администрацией Курской области соглашение, которое гарантирует компании успешное завершение проекта, для которого необходимо еще около 180 млн. рублей.

Освободившуюся в центре города площадку планируется реконструировать на основе работ-победителей открытого архитектурного конкурса «Курск 2032», финал которого пройдет в августе этого года.

46tv.ru