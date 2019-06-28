Миллер рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"

Точка невозврата по "Северному потоку-2" давно пройдена, правовых возможностей его остановить нет, газопровод будет достроен к концу 2019 года, сообщил в ходе пресс-конференции председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"... Точка невозврата по данному проекту ("Северный поток-2" - ред.) она давным-давно пройдена, проект будет реализован, и в настоящее время время, я хочу сказать, нет никаких правовых возможностей для того, чтобы проект "Северный поток-2" остановится. Поэтому планы, которые были намечены, они остаются прежними - конец 2019 года. Отсутствие разрешения Дании в настоящее время не является еще пока критическим", - сказал Миллер.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

РИА Новости