Миллер рассказал, когда достроят "Северный поток — 2"

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28 июня 2019, 17:20
Рубрика: Инвестиции
Метки: Nord Stream 2, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2, ГАЗПРОМ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Точка невозврата по "Северному потоку-2" давно пройдена, правовых возможностей его остановить нет, газопровод будет достроен к концу 2019 года, сообщил в ходе пресс-конференции председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"... Точка невозврата по данному проекту ("Северный поток-2" - ред.) она давным-давно пройдена, проект будет реализован, и в настоящее время время, я хочу сказать, нет никаких правовых возможностей для того, чтобы проект "Северный поток-2" остановится. Поэтому планы, которые были намечены, они остаются прежними - конец 2019 года. Отсутствие разрешения Дании в настоящее время не является еще пока критическим", - сказал Миллер.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из этих стран Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.