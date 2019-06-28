Названа возможная причина пожара на складах в Москве

Неисправная электропроводка могла стать причиной пожара в складах на Ярославском шоссе в Москве, сказал владелец пострадавшей от огня транспортной компании Павел Никаноров на месте пожара.

"Мы здесь находимся не один десяток лет, поэтому, я думаю, что причина пожара в электропроводке. Здание старое, электропроводка очень старая. Пожарные тоже говорят, что короткое замыкание", - сказал он.

При этом Никаноров отметил, что не слышал, взрывались ли баллоны. "Возможно, взрывались погрузчики", - добавил он. Никаноров уточнил, что от огня пострадали минимум пять складов. Он отметил, что сгорел груз, который был принят к перевозке.

"Все сгорело. Люди остались без работы. Сгорела техника", - сказал Никаноров.

Ранее сообщалось, что на Ярославском шоссе горит склад, площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров, пожару присвоена третья – высшая категория сложности. В ликвидации пожара от МЧС принимали участие 52 человека личного состава, 13 единиц техники и пожарный поезд. В данный момент пожар ликвидирован, идет проливка и разбор завалов. Сведения о пострадавших не поступали.

РИА Новости