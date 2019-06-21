ООО "Метаклэй Исследования и Разработки" опубликовала 3D тур на Яндекс Картах и Google Maps

Выставка "Энергетика и электротехника"
максимум возможностей для производителей и потребителей электротехнической продукции
28 июня 2019, 12:17
Рубрика: Мероприятия
Метки: МЕТАКЛЭЙ
Отрасль: Материалы для КПП
ООО «МИиР» (дочерняя компания АО «МЕТАКЛЭЙ») - центр по НИОКР, осуществляющий разработки полимерных композиций, их модификации, а так же оказывает услуги по исследованию полимеров.
Лаборатория центра оснащена современным оборудованием и машинами, а сам центр является аккредитованным органом для осуществления деятельности.
Деятельность компании направлена на развитие собственного потенциала и на работу со сторонними заказчиками. Являясь резидентом Инновационного центра Сколково развитие компании направлено на получение международных сертификатов и аттестаций.
Ежегодно компания обновляет лабораторное оборудования и осуществляет закупку нового оборудования, дооснащая центр коллективного пользования. Квалифицированная консультация и экскурсия по лаборатории потенциальных клиентов – это только часть открытой политики и клиентоориентированности ГК МЕТАКЛЭЙ.
https://yandex.ru/maps/-/CCGjZN9o
https://goo.gl/maps/r8KZebR3n5D2