Подписана политическая дорожная карта по синхронизации энергосистем стран Балтии и Континентальной Европы к 2025 году

На официальном веб-сайте Европейской комиссии опубликован пресс-релиз о подписании 20 июня 2019 г. Председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и руководителями стран Балтии и Польши политической дорожной карты по синхронизации энергосистем стран Балтии и Континентальной Европы через энергосистему Польши (Political Roadmap on implementing the synchronisation of the Baltic States' electricity networks with the Continental European Network via Poland).

В соответствии с Политической дорожной картой системным операторам стран Балтии и Польши предстоит в частности:

a) поддерживать тесное сотрудничество и координировать действия, в том числе с ENTSO-E, в отношении всех аспектов процесса синхронизации и обеспечивать готовность своих энергосистем реагировать в любых ситуациях;

b) действовать в рамках общих интересов и организовывать необходимые консультации с заинтересованными сторонами по любым вопросам, возникающим в процессе синхронизации;

c) в тесной координации с ENTSO-E выполнить необходимые инфраструктурные и эксплуатационные мероприятия в энергосистемах стран Балтии и Польши в соответствии с Соглашением о присоединении (Connection Agreement) не позднее 2025 г., в частности, путем своевременного завершения следующих промежуточных этапов:

обеспечение в энергосистемах прибалтийских стран достаточного объема системных услуг, в том числе за счет установки необходимого количества синхронных компенсаторов к 2021 г.;

ввод в эксплуатацию автотрансформаторов 400/330 кВ на ПС Алитус к 2021 г.;

направление в 2020 г. заявки на финансирование работ по проекту строительства HVDC-соединения Harmony Link и связанных с этим работ по укреплению внутренней электрической сети в Польше и Литве в рамках отбора проектов по программе Connecting Europe Facility 1 ;

; объявление конкурсных процедур по проекту Harmony Link и начало строительства HVDC-соединения в 2021 г. и 2023 г. соответственно;

разработка принципов эксплуатации высоковольтных подводных кабелей между скандинавским и балтийским регионами;

реализация ряда мер в рамках Соглашения о присоединении, обеспечивающих стабильность частоты в энергосистемах стран Балтии.

Синхронизация прибалтийских энергосистем с энергосистемами Континентальной Европы предусматривает прекращение их исторически сложившейся параллельной работы с энергосистемами России и Беларуси (десинхронизацию).

В связи с этим, в Политической дорожной карте системным операторам стран Балтии – при содействии Европейской комиссии и ENTSO-E – поручено завершить необходимые процедуры по заключению с российским и белорусским системными операторами технического соглашения о десинхронизации и определить требуемые меры, при необходимости, для обеспечения устойчивой надежной работы энергосистемы Калининградской области и объем необходимых системных услуг, в случае отсутствия доступной для коммерческих перетоков электроэнергии пропускной способности трансграничных сечений после завершения процесса десинхронизации, о чем системные операторы стран Балтии официально уведомили российского и белорусского системных операторов в марте 2019 года.

Политическая дорожная карта также предусматривает, что Европейская комиссия и страны Балтии продолжат необходимые процедуры, чтобы завершить обсуждение с российской и белорусской сторонами вопросов, связанных с управлением процессом десинхронизации в целях исключения дополнительных рисков для надежности работы российской, включая Калининградскую, и белорусской энергосистем.

Политический контроль за практической реализацией проекта синхронизации на политическом и техническом уровнях будет по-прежнему осуществляться через Группу высокого уровня (High Level Group) BEMIP2 .

В качестве целевой даты полного завершения процесса синхронизации Политическая дорожная карта устанавливает 2025 г.

Официальный сайт European Commission

1 Программа ЕС по финансированию развития транспортной, энергетической и телекоммуникационной структур.

2 BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan) – План создания Балтийского электроэнергетического рынка.