Повышена надежность работы подстанции, питающей электроэнергией Северский трубный завод

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершило на подстанции 220 кВ «Малахит» работы по установке новой аккумуляторной батареи, щита постоянного тока и выпрямительного зарядного устройства. В результате повышена надежность электроснабжения Северского трубного завода, входящего в Трубную металлургическую компанию, а также потребителей Полевского района Свердловской области.



Новые аккумуляторные батареи обеспечивают резервное автономное питание устройств управления подстанций в случае аварийных режимов. Такое решение позволяет ликвидировать возможные нарушения в работе энергосети с минимальными последствиями для потребителей. Батарея установлена в реконструированном помещении, полностью соответствующем современным требованиям эксплуатации аккумуляторов.



Оборудование произведено в России, оно надежно, компактно и экологически безопасно. Герметичная оболочка аккумуляторов исключает испарение электролитных растворов в окружающую среду и ее загрязнение. Демонтированные батареи выработали нормативный срок службы. Они будут утилизированы в соответствии с требованиями о транспортировке и обезвреживанию отходов I-IV классов опасности.



Мощность подстанции 220 кВ «Малахит» составляет 200 МВА. Основным потребителем энергообъекта является Северский трубный завод, продукция которого широко используется в нефтегазовой промышленности при строительстве трубопроводов, в машиностроении и коммунальном хозяйстве.