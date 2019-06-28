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Модернизация

Повышена надежность работы подстанции, питающей электроэнергией Северский трубный завод

Повышена надежность работы подстанции, питающей электроэнергией Северский трубный завод

28 июня 2019, 15:20
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершило на подстанции 220 кВ «Малахит» работы по установке новой аккумуляторной батареи, щита постоянного тока и выпрямительного зарядного устройства. В результате повышена надежность электроснабжения Северского трубного завода, входящего в Трубную металлургическую компанию, а также потребителей Полевского района Свердловской области.

Новые аккумуляторные батареи обеспечивают резервное автономное питание устройств управления подстанций в случае аварийных режимов. Такое решение позволяет ликвидировать возможные нарушения в работе энергосети с минимальными последствиями для потребителей. Батарея установлена в реконструированном помещении, полностью соответствующем современным требованиям эксплуатации аккумуляторов.

Оборудование произведено в России, оно надежно, компактно и экологически безопасно. Герметичная оболочка аккумуляторов исключает испарение электролитных растворов в окружающую среду и ее загрязнение.  Демонтированные батареи выработали  нормативный срок службы. Они будут утилизированы в соответствии с требованиями о транспортировке и  обезвреживанию отходов I-IV классов опасности.

Мощность подстанции 220 кВ «Малахит» составляет 200 МВА. Основным потребителем энергообъекта является Северский трубный завод, продукция которого широко используется в нефтегазовой промышленности при строительстве трубопроводов, в машиностроении и  коммунальном хозяйстве.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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