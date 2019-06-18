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Происшествия

Река Селемджа в Амурской области оставила без электроснабжения два поселка

Река Селемджа в Амурской области оставила без электроснабжения два поселка

28 июня 2019, 11:45
Рубрика: Происшествия
Метки: ПАВОДОК, ДРСК
Отрасль: Электроэнергетика 

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Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК») ведут аварийно-восстановительные работы на воздушной линии электропередачи, которая обеспечивает электроснабжение двух поселков в Мазановском районе. Сегодня в 4 часа 39 минут произошло отключение ВЛ 10 кВ, в результате без электроснабжения остались поселки Майский и Ивановский.

«Бригады Амурских электрических сетей при проведении осмотра ЛЭП обнаружили поврежденный участок над рекой Селемджа. Выше по течению сорвался с крепления паром и стал причиной обрыва провода. Линия электропередачи проходит в труднодоступной местности, автодороги там отсутствуют. Сегодня мы перебрасываем плавсредства, такелаж, материалы и приспособления для проведения аварийно-восстановительных работ, обследуем поврежденный участок с воздуха с помощью  квадракоптера, - рассказывает главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Александр Воробьев. – После обследования и доставки материалов к месту производства работ бригады приступят к подвеске провода. Серьезную проблему для проведения аварийно-восстановительных работ создаёт разлившаяся река Селемджа».

Для обеспечения электроэнергией социально-значимых объектов подключен дизель-генератор. 

Компания: АО "ДРСК"

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