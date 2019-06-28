Россия и Китай вместе начнут нефтедобычу на месторождении Пайяха

Китай и Россия к 2024 году начнут совместную нефтедобычу на таймырском месторождении Пайяха. В 2030 году планируется выйти на проектную мощность в 26 миллионов тонн. Таковы детали соглашения российского АО "Нефтегазхолдинг" и Китайской национальной химико-инженерной строительной компании №7. Общая сумма сделки составляет 5 миллиардов долларов США. Об этом сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Проект разработки Пайяхской группы - одного из богатейших нефтегазовых месторождений в Арктике - утвержден по указу президента России Владимира Путина. По международной классификации, запасы нефти Пайяхи по категории 2P составляют более 420 миллионов тонн, по категории 3P - 2 миллиарда тонн. В Китае проект называют частью стратегии "Ледяного Шелкового пути".

Кроме богатых рыбных ресурсов, Арктика обладает огромным потенциалом по добыче нефти и газа. В этом регионе доказанные запасы нефти составляют по меньшей мере 13 процентов от общемирового объема, в то время как неразведанные запасы природного газа предположительно составляют 30 процентов, а угля - четверть мировых запасов.

RG.RU