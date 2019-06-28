РусГидро проводит годовое Общее собрание акционеров

Сегодня РусГидро проводит в Москве годовое Общее собрание акционеров. Руководители компании докладывают акционерам о производственных и финансовых результатах и ключевых инвестиционных проектах, реализованных в 2018 году.

В повестке дня собрания – 15 вопросов, в том числе утверждение годового отчета и годовой финансовой отчетности, размера дивидендов, сроки их выплаты, избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, утверждение аудитора, принятие корпоративных документов.

Финансовые результаты за 2018 год отразили сильные операционные итоги на фоне повышенного притока воды в водохранилища на Волге и Каме и роста энергопотребления в ДФО. Чистая прибыль Группы РусГидро по международным стандартам финансовой отчетности выросла до 32 млрд рублей, что на 28,5% выше показателя 2017 года. Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль Группы за 2018 год увеличилась до 71 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос до рекордного значения - порядка 110 млрд рублей. Общая выручка в 2018 году превысила 400 млрд рублей, что на 5,1% больше показателя 2017 года. Размер прибыли, рекомендованной Советом директоров годовому Общему собранию акционеров для направления на дивиденды, составляет 15,9 млрд рублей, что на 42% выше дивидендов прошлого года и составляет 50% от финансового результата по МСФО за 2018 год.

В 2018 году РусГидро установило исторический рекорд по выработке электроэнергии. С учетом Богучанской ГЭС она увеличилась на 2,8% по сравнению с 2017 годом, достигнув 144,3 млрд кВт·ч при росте энергопотребления на 1,6%. Доля Группы РусГидро в выработке электроэнергии в России – 13,2%. Группа показала рост операционных результатов четвертый год подряд.

РусГидро сохраняет статус крупнейшей генерирующей компании в России и одной из крупнейших публичных компаний в мире с преобладающей долей гидрогогенерации. Установленная мощность объектов генерации Группы достигла 39,4 ГВт, установленная тепловая мощность - 18,9 тыс. Гкал/ч. РусГидро является лидером в выработке «чистой» энергии в России: 62% ее производится ГЭС, ГеоЭС, СЭС и ВЭС компании.

В 2018 году РусГидро ввело в эксплуатацию ТЭЦ Восточная (139,5 МВт), гидроагрегат №3 Усть-Среднеканской ГЭС (142,5 МВт) и уникальную ВЭС в арктическом поселке Тикси (900 кВт). Завершено строительство заходов на подстанцию «Майя», позволившее осуществить присоединение изолированного Центрального энергорайона Якутии к ОЭС Востока. РусГидро ведет строительство Зарамагской ГЭС-1 (346 МВт), Нижне-Бурейской ГЭС (320 МВт), Сахалинской ГРЭС-2 (120 МВт) и ТЭЦ в г. Советская Гавань (126 МВт), малых ГЭС на Северном Кавказе.

В результате реализации Программы комплексной модернизации РусГидро в 2018 году обновило восемь гидроагрегатов общей мощностью 659 МВт на семи гидроэлектростанциях, рост мощности действующих ГЭС составил 55,5 МВт.

Группа РусГидро является одним из основных налогоплательщиков в регионах, в которых осуществляет деятельность. В 2018 году объем налоговых отчислений Группы в бюджеты всех уровней составил 81,2 млрд руб., в том числе 34,3 млрд руб. налогов было выплачено в региональные бюджеты. Численность персонала на 31.12.2018 − 69,7 тыс. человек.

Значимым направлением деятельности РусГидро является вклад в развитие регионов присутствия. Деятельность Группы способствует росту благосостояния за счет создания рабочих мест, налоговых отчислений, а также за счет положительных мультипликативных эффектов развития энергетической инфраструктуры (подключение к сетям новых потребителей, хозяйственно-питьевое водоснабжение и др.). Регионы присутствия ощущают поддержку Компании в таких направлениях, как развитие образования, культура, спорт, защита окружающей среды, помощь социально незащищенным категориям населения. В 2018 году на средства Группы РусГидро реализовано более 300 благотворительных проектов и программ. Инвестиции на охрану окружающей среды составили 1,7 млрд рублей, что на 5% больше прошлого года.

Группа РусГидро последовательно повышает эффективность деятельности. Эффект от проведенных в 2017-2018 годах мероприятий в части операционных расходов составил более 12 млрд рублей, в части инвестиционных расходов – порядка 24 млрд рублей. Одним из ключевых итогов работы стало также снижение долговой нагрузки Группы. Коэффициент долг/EBITDA по Группе на конец 2018 года составил 2,07. Это один из самых низких уровней среди крупнейших компаний ТЭК.

В 2018 году РусГидро было проведено три успешных размещения заимствований на международных рынках: два рублевых в общей сумме на 35 млрд рублей и дебютный выпуск «дим-сам» облигаций в объеме 1,5 млрд офшорных китайских юаней.

Ведущие международные рейтинговые агентства – S&P, Moody’s и Fitch – повысили рейтинги РусГидро до инвестиционного уровня (ВВВ- / Ваа3 / ВВВ-).

Компания нацелена на эффективное распоряжение активами и выполняет требования распоряжений и директив Правительства Российской Федерации, регламентирующих процесс распоряжения непрофильными активами и оптимизации их структуры. За три года Группой РусГидро было реализовано 475 непрофильных активов, что более чем в 2 раза больше, чем за предыдущие три года. Количество непрофильных активов по ПАО «РусГидро» сокращено более чем в 10 раз. Совокупный объем выручки от реализации активов составил 32,5 млрд рублей. В 2019 году продана 40-процетная доля участия в ООО «ВолгаГидро». Затраты на содержание непрофильных активов сокращены на 249 млн рублей в год. Количество подконтрольных организаций с 2015 года снизилось на 23% с 116 до 89 компаний. В течение 2-х лет планируется завершить реализацию основного массива непрофильных активов по Группе РусГидро.