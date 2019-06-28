РусГидро публикует интерактивный Годовой отчет за 2018 год

РусГидро публикует Годовой отчет о своей деятельности по итогам 2018 года. Он стал четырнадцатым годовым отчетом, подготовленным компанией для широкого круга заинтересованных сторон.

Впервые в Годовой отчет включен модуль прямой трансляции годового Общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2019 года в Москве. Это позволит акционерам, не имеющим возможности присутствовать на собрании, следить за ходом его проведения в прямом эфире.

Начиная с прошлого года, РусГидро готовит объединенную отчетность, которая включает информацию о результатах финансово-экономической и производственной деятельности и о корпоративной социальной ответственности и устойчивом развитии.

РусГидро – крупнейший по установленной мощности российский энергохолдинг и одна из крупнейших публичных компаний в мире с преобладающей долей гидрогогенерации. Установленная мощность объектов генерации Группы достигла 39,4 ГВт, установленная тепловая мощность - 18,9 тыс. Гкал/ч. РусГидро является лидером в выработке «чистой» энергии в России: 62% ее производится ГЭС, ГеоЭС, СЭС и ВЭС компании. Компания управляет энергообъектами, которые обеспечивают надежность Единой энергетической системы России, а также создают условия для социально-экономического развития регионов Дальнего Востока.

Все эти факторы накладывают на компанию повышенные ожидания стейкхолдеров по соблюдению стандартов ответственного ведения бизнеса во всех аспектах деятельности. Осознавая высокую ответственность, в отчете за 2018 год компания увеличила количество раскрываемых показателей. Так, в отчет вошло более 130 показателей GRI, около 500 показателей производственной деятельности и финансовой эффективности, раскрыты все требования Кодекса корпоративного управления.

Годовой отчет РусГидро за 2018 год утверждается на годовом Общем собрании акционеров, которое состоится завтра, 28 июня 2019 года.