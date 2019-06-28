"Русал" будет самостоятельно реализовывать проект Тайшетского алюминиевого завода

"Русгидро" и "Русал" не пришли к единой позиции по строительству Тайшетского алюминиевого завода, "Русал" заявил о самостоятельной реализации проекта. Об этом сообщил в ходе годового собрания акционеров "Русгидро" вице-премьер Юрий Трутнев.

"Русгидро" и "Русал" не пришли к общему мнению по Тайшету, "Русал" заявил о самостоятельной реализации этого проекта", - сказал Трутнев.

Директор "Русала" по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Олег Мухамедшин в интервью ТАСС в июне сообщал, что "Русал" не планирует привлекать "Русгидро" или другого партнера к достройке Тайшетского алюминиевого завода (ТаАЗ) в Иркутской области. Помимо собственных средств, компания хочет привлечь проектное финансирование для завершения строительства.

Сложный проект

"Русал" начал строительство Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области в 2006 году, но в 2009 году был вынужден заморозить проект. В 2016 году "Русал" предложил "Русгидро" стать соинвестором в проекте в качестве альтернативы строительства второй очереди Богучанского алюминиевого завода (которым компании владеют паритетно - прим. ТАСС).

В апреле 2018 года совет директоров "Русгидро" после почти года детальной проработки условий вхождения в проект "Русала" по завершению строительства Тайшетского алюминиевого завода одобрил предварительные условия вхождения в проект. Предполагалось, что "Русгидро" получит долю в 50% в заводе проектной мощностью почти 429 тыс. тонн алюминия в год при минимально возможных инвестициях и рисках для основной деятельности компании. Стороны договорились, что в случае, если Тайшетский проект до начала 2035 года не сможет достичь проектной мощности, то будет реализован механизм выхода из него.

После попадания "Русала" под санкции США в апреле 2018 года, "Русгидро" и "Русал" взяли паузу по вопросу совместной достройки Тайшетского алюминиевого завода.

27 января по времени Вашингтона (28 января по Москве) Министерство финансов США объявило о снятии санкций с "Русала".

ТАСС