Состоялась рабочая встреча Дмитрия Медведева с генеральным директором компании "Россети" Павлом Ливинским

Руководитель ПАО «Россети» проинформировал Председателя Правительства о результатах работы в 2018 году и текущей деятельности компании.

Из стенограммы:

Д.Медведев: Павел Анатольевич, Вы возглавляете крупную нашу организацию – «Россети». Работают у вас больше 200 тысяч человек. Отвечаете за энергетическую безопасность всей страны.

Каковы результаты работы публичного акционерного общества в 2018 году? Что удалось сделать? И в 2019 году (уже значительная часть года прошла) какие крупные инвестиционные проекты Вы реализуете? Как они помогут экономике и обычным гражданам, жителям нашей страны?

П.Ливинский: Дмитрий Анатольевич, доложу о текущей деятельности.

В настоящий момент развёрнута работа по подготовке к грядущему осенне-зимнему периоду 2019–2020 годов. Нам предстоит расчистить 150 тыс. га просек воздушных линий, отремонтировать 170 тыс. км линий, почти 8 тыс. трансформаторов и 40 тыс. трансформаторных подстанций по всей стране.

Что касается результатов работы в 2018 году, хочу отметить, что выручка наша перевалила за 1 трлн рублей. Огромный, конечно, показатель. Прибыль составила 125 млрд рублей по результатам 2018 года – тоже для нас рекордная величина. И по итогам I квартала 2019 года она на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Соответствующие показатели позволили нам предложить Правительству (Правительство поддержало) выплатить 5 млрд рублей промежуточных дивидендов. Это максимальный показатель для сетевого комплекса. Данные факторы повлияли на то, что стоимость обыкновенных акций на рынке превысила исторический максимум и составила в июне 1,5 рубля.

Важно отметить, что наша задача – показывать инвестиционному сообществу нашу работу по повышению эффективности, производственных показателей, при этом жёстко следовать социальной ответственности в части тарифной политики, в части работы по доступности и надёжности сетевой инфраструктуры.

Что касается инвестиционных проектов, в 2018 году мы завершили БРЭЛЛ – кольцо, которое связывает северо-западную и центральную энергосистемы страны в обход стран Балтии. Полная энергонезависимость обеспечена, в случае необходимости мы готовы к независимой работе энергосистемы. Якутскую энергосистему, центральную часть, мы присоединили к единой национальной сети.

Большое количество инвестиционных проектов, такие как подстанция «Порт» на юге России и другие объекты, связаны с обеспечением надёжности. В текущем году это мероприятия по обеспечению надёжности энергетики Северного Кавказа, кубанской энергосистемы. Хочу отметить, что в полном объёме завершены работы по калининградской энергосистеме. Мы провели соответствующие мероприятия и докладывали Вам на правительственной комиссии по калининградской энергосистеме. И другие стройки, в том числе в рамках исполнения комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Бóльшая их часть сосредоточена в Сибири, на Дальнем Востоке. Всё будет выполнено в срок, соответствующим финансированием обеспечено.

Д.Медведев: Мы с вами проводили совещание в сентябре прошлого года по судьбе нашего комплекса в целом, развитию электроэнергетики, сетевому хозяйству. Я давал целый ряд поручений. Мы были на вашем объекте, смотрели, как внедряются современные подходы в наше сетевое хозяйство. Там всё исполнено, всё в порядке?

П.Ливинский: Спасибо большое, что Вы тогда поддержали наши законодательные инициативы. Они отработаны на текущий момент. Закон об интеллектуальном учёте принят в конце 2018 года. Для нас это очень серьёзный шаг в рамках концепции цифровой трансформации, утверждённой в конце прошлого года советом директоров под председательством Министра энергетики Александра Валентиновича Новака. Это, конечно, новый уровень систем учёта передачи электроэнергии и взаимоотношений с конечными потребителями, возможность дать им новые сервисы, включая мобильные приложения.

Законодательные инициативы, связанные с совершенствованием льготного техприсоединения, чтобы увеличить эффективность наших инвестпрограмм, связанные с дифференциацией тарифов для магистрального комплекса, для того чтобы в рамках тарифного регулирования учесть справедливое распределение перекрёстного субсидирования. Сетевой резерв мощности, чтобы открыть закрытые центры питания на бумаге. И конечно, долгосрочные тарифы, чтобы экономия от всех мероприятий оставалась у нас и мы могли денежные средства направлять на совершенствование современной инфраструктуры и дополнительные дивидендные выплаты. Они все одобрены Правительством. Они прошли публичное обсуждение, в том числе на площадках Государственной Думы, Совета Федерации.

Дмитрий Анатольевич, разрешите обратиться к Вам с просьбой дать поручение ускорить выход данных нормативно-правовых актов и законодательных инициатив, подачу их в Федеральное Собрание для утверждения в текущем году. Для нас они жизненно важны ещё тем, что мы без увеличения конечного тарифа для потребителя можем остановить нарастающий износ основных фондов. Несмотря на уверенные производственные и финансовые показатели, рекордную прибыль, всё равно по состоянию на июнь текущего года износ основных фондов – 76% наших активов превысили нормативный срок службы.

Д.Медведев: Нужно этим заниматься, безусловно. Я дам поручение, чтобы побыстрее все документы выпустили и нормативные акты, которые подготовлены, были представлены на подписание. А там, где это касается законодательных инициатив, о которых мы договаривались в прошлом году, – естественно, тоже чтобы они поскорее были исполнены.

Источник: Официальный сайт Правительства РФ