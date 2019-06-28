Состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов при Минэнерго России

В Минэнерго России состоялось очередное заседание Штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов. В заседании приняли участие представители ФГБУ «Российское энергетическое агентство», ФГБУ «Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России», ФГБУ «ЦДУ ТЭК», АО «СПбМТСБ», ПАО «Транснефть», ОАО «РЖД», нефтяных компаний и Российского топливного союза.



По сообщению САЦ Минэнерго, анализ производства, отгрузок и наличия товарных остатков нефтяных компаний показывает, что ситуация с топливообеспечением страны стабильна, предприятия нефтепродуктообеспечения, автозаправочные станции и аэропорты обеспечены топливом в полном объеме, запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в 10 суток.



По данным ЦДУ ТЭК, производство высокооктанового бензина экологического класса 5 за неделю составило 796,2 тыс. т., за июнь – 2 564,9 тыс. т. Отгрузка высокооктанового бензина экологического класса 5 на внутренний рынок за отчетную неделю составила 679,5 тыс. т, за июнь – 2 440,4 тыс. т, экспорт за неделю составил 28,9 тыс. т, за июнь – 107,9 тыс. т. Товарные остатки по состоянию на 24 июня составили 1,7 млн т.



Производство дизельного топлива экологического класса 5 за отчетную неделю составило 1 413,8 тыс. т, за июнь – 4 653,5 тыс. т. Отгрузка дизельного топлива экологического класса 5 на внутренний рынок за неделю составила 764,4 тыс. т, за июнь – 2 567,6 тыс. т. Экспорт дизельного топлива за неделю составил 532,2 тыс. т, суммарно в июне – 2 059,2 тыс. т. Товарные остатки дизельного топлива на 13 мая составили 2,6 млн т.



По информации АО «СПбМТСБ», за прошедшую неделю ВИНКи реализовали 382,6 тыс. т нефтепродуктов, в том числе 158,1 тыс. т автобензина, 150,5 тыс. т дизтоплива, 33,6 тыс. т авиатоплива, 40,4 тыс. т топочного мазута, а также 15,4 тыс. т СУГ.