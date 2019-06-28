Под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко состоялось седьмое заседание Российско-Японского Консультационного энергетического совета.

Стороны отметили значительное продвижение по ключевым направлениям двусторонней кооперации в сфере энергетики в рамках деятельности Рабочих групп по таким направлениям, как углеводородное сырьё, энергетическая эффективность и возобновляемые источники энергии, а также атомная энергетика.

Александр Новак подчеркнул, что за последние несколько лет контакты России и Японии приобрели постоянный характер, подчеркивающий устремление расширять взаимодействие в сфере энергетики. Он также сообщил, что поставки энергоресурсов из России в Японию - нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и угля остаются на стабильно высоком уровне.

В качестве примеров успешного российско-японского сотрудничества Александр Новак выделил действующие проекты сотрудничества «Сахалин-1» и «Сахалин-2», проект «Ямал СПГ», реализованный при участии японских инжиниринговых компаний.

Глава Минэнерго России особо отметил, что большим потенциалом обладает сотрудничество по развитию регулярного транспортного сообщения по Северному морскому пути для поставок СПГ на рынки Японии и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также по маркетингу СПГ в АТР. В то же время успешно развивается кооперация России и Японии в научно-исследовательской сфере, а также по использованию возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе.

“Министерство энергетики Российской Федерации продолжит и дальше оказывать максимальное содействие проектам российско-японского энергетического сотрудничества”, - подчеркнул Александр Новак.

В завершение заседания Александр Новак пригласил Хиросигэ Сэко и делегацию Японии принять участие в третьем Международном форуме «Российская энергетическая неделя», запланированной к проведению с 2 по 5 октября 2019 года в Москве.