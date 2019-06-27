Урайский филиал компании "Россети Тюмень" завершил реконструкцию подстанции "Мортымья"

Филиал «Урайские электрические сети» компании «Россети Тюмень» (бренд АО «Тюменьэнерго») в июне 2019 года завершил реконструкцию одной из важнейших подстанций в зоне своей ответственности – ПС 110/35/6 кВ «Мортымья», которая функционирует с 1968 года.



Реконструкция объекта включена в схему и программу развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2023 года и находится на контроле в Министерстве энергетики Российской Федерации для оценки готовности компании к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов.



В результате реконструкции создана устойчивая схема электроснабжения объектов нефтедобычи в районе Мортымья-Тетеревского месторождения и за счет увеличения трансформаторной мощности обеспечена возможность дополнительных подключений. Надежность электроснабжения усилена за счёт замены двух силовых трансформаторов 16 МВА на 2 по 25 МВА каждый, установки современного высоковольтного оборудования, с увеличенными периодами ремонтов и обслуживания, с длительным сроком эксплуатации – более 25 лет, а также применения технологий дистанционного наблюдения и управления. Кроме того, значительно улучшились экологические характеристики подстанции, поскольку практически всё маслонаполненное оборудование заменено вакуумным и элегазовым.



К настоящему времени завершен монтаж и наладка оборудования объекта. В составе подстанции введено в работу новое открытое распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ, два силовых трансформатора, коммутационное оборудование 6, 35, 100 кВ, новое здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ). На ОРУ 35 кВ смонтированы комплектные распределительные устройства модульного исполнения (КРУМ) 6 и 35 кВ. Модернизированы системы телемеханики и телеуправления, устройства релейной защиты и автоматики и другие, позволяющие отслеживать функциональность объекта, а также дистанционно управлять оборудованием посредством удаленного доступа из филиала «Урайские электрические сети» и Центра управления сетями в г. Сургуте. По итогам реконструкции подстанция «Мортымья» стала современным, наблюдаемым объектом высокого класса надёжности и энергоэффективности.