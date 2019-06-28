В Китае зафиксировано снижение инвестиций в тепловую, ветровую и солнечную энергетику в 2018 г.

По данным Китайского совета по электроэнергетике (China Electricity Council, CEC), в 2018 г. суммарные инвестиции в производство электроэнергии в Китае упали на 3,9% по сравнению с 2017 г. и составили около $ 40 млрд.

Так, объем капиталовложений в тепловую генерацию уменьшился на 8,3% и составил $ 11,35 млрд, в т.ч. в угольные ТЭС – на 8,8% (до $ 9,3 млрд), что стало самым низким показателем с 2004 г. Также уменьшился объем инвестиций в атомную (-1,6% до $ 6,45 млрд), ветровую (- 5,2% до $ 9,3 млрд) и солнечную энергетику (- 27% до $ 3 млрд). Такое снижение объема инвестиций связано с проводимой в Китае политикой направленной, на решение проблемы нехватки субсидий и снижения избыточных генерирующих мощностей. При этом объем инвестиций в гидроэнергетику вырос на 13%, достигнув $ 10 млрд.

Объем инвестиций в передающие сети оставался стабильным и составил $ 77 млрд, а в распределительные сети – вырос на 6,4% (до $ 43,6 млрд).

По информации CEC, развитие ВИЭ-генерации, снижение потребления угля и уменьшение потерь при передаче и распределении электроэнергии способствовали снижению выбросов CO 2 в энергетическом секторе примерно на 13,68 Гт в период 2006-2018 гг.

Рост ВИЭ-генерации способствовал тому, что в 2018 г. выработка электроэнергии без использования ископаемых видов топлива выросла на 11% и достигла более 30% от общей выработки электроэнергии в стране. Более того, в 2018 г. отмечено замедление темпов снижения выработки ветровой генерации на 7% (28 ТВт*ч) против 12% в 2017 г. и солнечной генерации на 3% (5,5 ТВт*ч) против 5,8% в 2017 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata