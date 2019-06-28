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Модернизация

В Санкт-Петербурге заработала химическая лаборатория для анализа трансформаторного масла на подстанциях энергокольца

В Санкт-Петербурге заработала химическая лаборатория для анализа трансформаторного масла на подстанциях энергокольца

28 июня 2019, 14:40
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Химическая лаборатория установлена на подстанции ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) – 330 кВ «Василеостровская», входящей в Петербургское энергокольцо. Новое оборудование позволит анализировать качество трансформаторного масла с целью контроля за работой трансформаторов на 10 подстанциях магистрального сетевого комплекса Санкт-Петербурга.

Лаборатория предназначена для выполнения хроматографического и физико-химического анализа проб трансформаторного масла. Подобные исследования позволяют контролировать работу маслонаполненных устройств, выявлять технологические нарушения и заблаговременно диагностировать дефекты трансформаторного оборудования.

Ранее проверка масел осуществлялась на подстанции 750 кВ «Ленинградская», находящейся в Тосненском районе Ленинградской области. Среднее расстояние между лабораторией и подстанциями составляло порядка 100 км. Новый испытательный центр, расположенный непосредственно в Санкт-Петербурге, позволит сократить сроки получения результатов диагностики и оперативно отслеживать динамику изменения свойств трансформаторного масла.

Кольцевая сеть электроснабжения Санкт-Петербурга, введенная в работу в 2013 году, состоит из шести энергообъектов класса напряжения 330 кВ и связывающих их магистральных линий электропередачи общей протяженностью 99 км. Один из участков энергокольца проложен по дну Финского залива – между Лахтой и Васильевским островом. Кольцевая схема обеспечивает двухстороннее питание объектов, что значительно повышает энергобезопасность региона, поскольку исключает ограничение электроснабжения потребителей при возникновении технологических нарушений на какой-либо из подстанций.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"

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