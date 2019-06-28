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Мероприятия

Владимир Смирнов принял участие в конференции "Роль кадровой и социальной политики отраслевых компаний в развитии энергетики России"

РМЭФ, РМЭФ-2019, Минэнерго

Помощник Министра энергетики Российской Федерации Владимир Смирнов принял участие в конференции «Роль кадровой и социальной политики отраслевых компаний в развитии энергетики России», которая прошла в рамках Российского Международного энергетического Форума.

В ходе мероприятия участники обсудили актуальные отраслевые кадровые вопросы, в том числе вопросы кадрового обеспечения международных энергетических проектов и цифровой трансформации энергетического комплекса, повышения производительности труда, независимой оценки квалификации персонала в отрасли, опыт компаний в реализации уникальных кадровых и социальных проектов.

Владимир Смирнов рассказал о подготовке к празднованию в топливно-энергетическом комплексе наиболее значимых событий, в том числе 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 100-летия Плана ГОЭЛРО. Помощник Министра также отметил, что главная идея торжества – преемственность поколений.

Кроме этого, в ходе форума Владимир Смирнов наградил победителей и лауреатов конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике.

«Минэнерго России считает важным решение социальных задач, улучшение качества условий труда и жизни работников, а также значимой проводимую организациями ТЭК социальную политику. Конкурс способствует выявлению, изучению и распространению опыта социально активных компаний, а также повышению имиджа ТЭК, свидетельством чего являются наиболее интересные социальные практики, продемонстрированные компаниями в ходе конференции», - отметил Владимир Смирнов.

Компания: Министерство энергетики РФ

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