Помощник Министра энергетики Российской Федерации Владимир Смирнов принял участие в конференции «Роль кадровой и социальной политики отраслевых компаний в развитии энергетики России», которая прошла в рамках Российского Международного энергетического Форума.

В ходе мероприятия участники обсудили актуальные отраслевые кадровые вопросы, в том числе вопросы кадрового обеспечения международных энергетических проектов и цифровой трансформации энергетического комплекса, повышения производительности труда, независимой оценки квалификации персонала в отрасли, опыт компаний в реализации уникальных кадровых и социальных проектов.

Владимир Смирнов рассказал о подготовке к празднованию в топливно-энергетическом комплексе наиболее значимых событий, в том числе 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 100-летия Плана ГОЭЛРО. Помощник Министра также отметил, что главная идея торжества – преемственность поколений.

Кроме этого, в ходе форума Владимир Смирнов наградил победителей и лауреатов конкурса на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике.