Власти Московской области одобрили почти пятикратное увеличение площадей ОЭЗ «Исток», следует из сообщения министерстве инвестиций и инноваций региона.

Как уточняется, площадь ОЭЗ (сейчас составляет порядка 60 га) может быть увеличена до 230 га. Расширение Особой экономической зоны поддержал Наблюдательный совет ОЭЗ.

«На территории ОЭЗ действует сегодня 17 резидентов и создано более 300 рабочих мест. У зоны очень большой потенциал и существенный спрос на размещение от потенциальных резидентов. Расширение за счет индустриального парка Вельяминово, расположенного в городском округа Домодедово, позволит привлечь существенный объем новых инвестиций и создать несколько тысяч рабочих мест в ближайшем будущем. Уже сейчас есть заявки от 4 предприятий, которые хотели бы стать резидентами Особой экономической зоны после расширения. После локализации они могут создать более 300 рабочих мест», - пояснил зампред региона Вадим Хромов.

Как добавляется, сейчас Правительство Московской области совместно с управляющей компанией готовит заявку на расширение особой экономической зоны, которая будет направлена в Минэкономразвития России до конца года.



Напомним, что в данный момент в регионе действуют три ОЭЗ: «Дубна», «Исток» и «Ступино Квадрат». Помимо этого, планируется создание еще двух зон: в Домодедовском районе, объем инвестиций в которую оценивается в 40 млрд рублей, и в Каширской районе.

abireg.ru